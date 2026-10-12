В законе по вопросам госрегистрации субъектов хозяйствования сохранены либеральные подходы - Минюст

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В законе "О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования" сохранены либеральные подходы к государственной регистрации. Это отметила заместитель министра юстиции Валентина Якимович во время выездного круглого стола Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей в Национальном центре законодательства и правовой информации, передает корреспондент БЕЛТА.



"В целом в законе сохранены те либеральные подходы к государственной регистрации, которые присутствуют в Декрете №1. То есть это заявительный характер процедуры государственной регистрации. Исключение составляют в данном случае частные учреждения, ассоциации и союзы - для них вводится разрешительный порядок", - сказала Валентина Якимович.



При этом существенно расширяются основания, при наличии которых регистрирующий орган не осуществляет государственную регистрацию. Если сгруппировать цели введения этих оснований, то речь идет об обеспечении национальной безопасности, исполнении решений судов и судебных исполнителей об аресте имущества, защите прав кредиторов.



Замминистра обратила внимание, что вопросам защиты прав кредиторов в законе уделено отдельное внимание, ряд положений вступил в силу с 21 июня 2026 года. Так, введены ограничения для создания своего дела лицами, которые имеют либо имели, но не погасили задолженность по выплате заработной платы и иных выплат, которые предусмотрены трудовым или гражданским законодательством.



Между тем законодательством уже предусмотрена субсидиарная ответственность собственников имущества, учредителей (участников) юридического лица, признанного банкротом, по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни и здоровью, компенсации морального вреда, связанного с причинением вреда жизни и здоровью, выплаты заработной платы и иных выплат в соответствии с трудовым и гражданским законодательством в случае, если недостаточно имущества у юридического лица. Эти нормы также вступили в силу с 21 июня 2026 года.



"Таким образом, в совокупности предусмотрена возможность субсидиарной ответственности, возможность выявления таких нарушений Министерством труда и социальной защиты. Параллельно в нашем законе введен запрет на создание бизнеса такими субъектами, которые ликвидировались и не погасили долги по заработной плате", - пояснила Валентина Якимович.



С 21 июня 2026 года государственная регистрация субъектов хозяйствования, осуществленная на основании заведомо ложных сведений об отсутствии соответствующей просроченной задолженности, может быть признана недействительной экономическим судом по заявлению Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты.



Законом также корректируются подходы к реорганизации субъектов хозяйствования. В частности, регистрирующему органу представляется право отказать в государственной регистрации реорганизации юридического лица по ряду оснований: в течение 30 дней с даты начала процедуры реорганизации, в течение 3 месяцев с даты получения письменной информации кредитора об имеющемся у юридического лица неисполненном требовании, при наличии запрета суда, судебного исполнителя, уполномоченных госорганов (должностных лиц). Вводится институт временного внешнего управления восстановленным юридическим лицом при признании реорганизации недействительной.



Закон вступает в силу с 1 июля 2027 года. Тем не менее для его эффективной работы в будущем уже сейчас готовится нормативная подзаконная база.-0-