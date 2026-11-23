23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Венском международном центре 23 ноября по инициативе Беларуси как председателя Группы друзей, объединившихся в борьбе с торговлей людьми, состоялся ежегодный брифинг Группы с представителями международных организаций - членов Межучрежденческой координационной группы по борьбе с торговлей людьми (ICAT). Об этом сообщает корреспондент БЕЛТА со ссылкой на белорусское внешнеполитическое ведомство.





На мероприятии заместитель начальника главного управления многосторонней дипломатии, начальник управления устойчивого развития Министерства иностранных дел Беларуси Вадим Писаревич подтвердил неизменную приверженность Беларуси борьбе с торговлей людьми и подчеркнул важность взаимодействия с международными организациями, обладающими необходимой экспертной компетенцией, аналитическими ресурсами и практическим опытом. Он отметил ключевую роль ICAT в обеспечении координации международных усилий в данной сфере.





Особое внимание было уделено противодействию торговле людьми в целях принуждения к преступной деятельности, ставшему одной из центральных тем международной повестки в 2026 году. В этой связи белорусский представитель отметил значимость обсуждений, состоявшихся в рамках 26-й Конференции Альянса ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми и 16-й сессии Рабочей группы по вопросам торговли людьми, а также международной кампании по случаю Всемирного дня борьбы с торговлей людьми под девизом "В ловушке мошенничества".





Была акцентирована значимость принятой по инициативе Беларуси и Казахстана на 35-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию в июне 2026 года резолюции "Противодействие торговле людьми в целях принуждения к преступной деятельности". Белорусская сторона обратила внимание, что закрепленные в документе положения, включая определение торговли людьми в целях принуждения к преступной деятельности и принцип непривлечения жертв к уголовной ответственности за правонарушения, совершенные в результате эксплуатации, создают основу для дальнейшего совершенствования международных мер противодействия данному преступлению.





На брифинге состоялся обмен информацией о деятельности организаций - членов ICAT и обсуждение перспектив дальнейшего взаимодействия с Группой друзей. Была подтверждена готовность содействовать укреплению международного сотрудничества и продвижению коллективных усилий по предупреждению торговли людьми и защите пострадавших.





В мероприятии приняли участие представители государств - членов ООН, международных организаций и экспертного сообщества, аккредитованные в Вене.-0-