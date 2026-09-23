В условиях, близких к боевым. Белорусская милиция сдала экзамен на готовность к любым сценариям 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе комплексных командно-штабных учений в Гомельской области министр внутренних дел Иван Кубраков проверил мобильность и готовность стражей порядка выполнять задачи в условиях активного противодействия на неизвестной местности. Для этого были добавлены две внеплановые вводные, сообщили БЕЛТА в МВД.Согласно вводной, в милицию от гражданина поступило сообщение, что в районе Мозырского НПЗ замечены люди в военной форме - предположительно, диверсионно-разведывательная группа. По тревоге был поднят стрелковый батальон внутренних войск МВД. К операции подключились бойцы СОБРа, "Беркута" и сотрудники местного РОВД. Для установления маршрутов передвижения злоумышленников задействовали возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В результате в лесном массиве кинологи и саперы обнаружили тайник с оружием, боеприпасами и БПЛА. Подъездные пути тут же заблокировали представители Департамента охраны. Несмотря на то, что четверо преступников разделились и разошлись по разным направлениям, всех задержали в течение нескольких часов.Еще одна вводная - сигнал тревоги поступил в могилевскую войсковую часть 6713, где дислоцируется отряд спецназначения "Гром". В течение установленного времени бойцы прибыли в пункт постоянной дислокации, получили указания от командира отряда, незамедлительно экипировались, вооружились и на штатной технике выдвинулись в указанный район. Однако на маршруте следования колонна столкнулась с воздействием деструктивных сил. Продолжать путь на транспорте стало невозможно. Командир принял решение о спешивании. Спецназовцы в полной боевой экипировке совершили трехкилометровый марш-бросок до точки встречи с личным составом войсковой части 5525 в Гомеле. Несмотря на физическую нагрузку и давление со стороны злоумышленников, отряд прибыл в назначенный район в установленные сроки и приступил к выполнению задач в рамках учений.Заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков, отметил, что все бойцы справились отлично, показав высокий уровень физической подготовки и выносливости. Он особо выделил: марш-бросок по пересеченной местности в экипировке и снаряжении весом 25 килограммов пробежала в том числе девушка.-0-