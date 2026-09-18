В строящемся Минском онкоцентре окрашено 70% помещений, ведутся облицовочные работы 

18 сентября, Минск/Корр. БЕЛТА/. В Минском онкоцентре активными темпами идет внутренняя отделка помещений. Об этом БЕЛТА сообщили в ГПО "Минскстрой".



На объекте трудятся около 100 человек, их численность возрастает. "На всех этажах ведутся малярные работы - в один слой уже окрашено 70% помещений. В санузлах плитка уложена, облицовываются лестничные марши и коридоры", - сообщили в организации.



Также начался монтаж потолков и лифтового оборудования. "Скоро холода, поэтому объект готовят к пуску тепла - приборы отопления уже смонтированы", - отметили в ГПО "Минскстрой".



Восьмиэтажный корпус имеет витражное остекление вентфасада. На уровне второго этажа он соединяется с терапевтическим переходной монолитной галереей, создавая единое целое. "Построена новая трансформаторная подстанция: сейчас там монтируют оборудование. Под установку оборудования готовится и блок МРТ. Началось благоустройство территории. Строители стараются - это очень нужный для города объект", - отметили в организации.-0-