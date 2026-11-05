В СНГ упрощается процедура возмещения расходов при возвращении несовершеннолетних в страны постоянного проживания

Принятие этого законопроекта упростит процедуру возмещения расходов, понесенных странами СНГ при возвращении несовершеннолетних в государства их постоянного проживания.
В соответствии с подписанным 30 октября 2015 года Исполнительным протоколом к соглашению, регламентирующим порядок взаимных расчетов по возмещению расходов, понесенных при возвращении несовершеннолетних в государства их постоянного проживания, в качестве основной единицы взаимных расчетов между сторонами соглашения определен доллар США.
Протокол устанавливает возможность проведения взаимных расчетов между сторонами соглашения не только в долларах США, но и в национальных валютах стран СНГ.
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