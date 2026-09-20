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В России проходит основной день выборов в Госдуму, в Беларуси россияне могут проголосовать в 7 городах

Опубликовано:

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Общество
20 сентября 2026, 09:18

В России проходит основной день выборов в Госдуму, в Беларуси россияне могут проголосовать в 7 городах

20 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основной день парламентских выборов проходит сегодня в России, сообщает корреспондент БЕЛТА. 

В нынешнем году голосование организовано в течение трех дней. За первые два дня явка уже составила почти 45%.
Россияне избирают Государственную думу девятого созыва. Из 450 мест депутатов половина избирается по партийным спискам, еще 225 - в одномандатных округах. За голоса избирателей по федеральному округу борются 10 партий. Это "Единая Россия", ЛДПР, Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди". Чтобы пройти в Госдуму, партиям необходимо набрать не менее 5% голосов избирателей. В одномандатных округах победит кандидат, набравший больше голосов, чем его соперники.
За ходом голосования следят более 1,1 тыс. международных наблюдателей из 133 стран, а также от СНГ, ШОС, ОДКБ и ряда других структур. В наблюдении участвуют представители Беларуси - члены Совета Республики, депутаты Палаты представителей, дипломаты, большинство из которых включены в состав миссии от СНГ. По информации Центризбиркома Беларуси, председатель ЦИК Игорь Карпенко также находится Москве. 

Помимо депутатов Госдумы в рамках Единого дня голосования избираются главы регионов - Мордовии, Тывы, Чечни, Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областей, законодательные собрания 39 субъектов РФ, а также местные органы власти. В соответствии с обновленным законодательством, постоянно проживающие на территории России граждане Беларуси впервые получили право полноценно участвовать в местных выборах.
При этом граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Беларуси, могут проголосовать сегодня в 7 городах на участках для голосования при дипломатических представительствах России в Беларуси. Избирательные участки открыты до 20.00 в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Могилеве, Бобруйске, где российские граждане могут отдать свои голоса за кандидатов в Государственную думу по общефедеральным спискам.-0-

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