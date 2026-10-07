В РАТС ШОС рассказали, на каком этапе образование Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам

Он отметил, что Универсальный центр будет иметь в составе два подразделения: Центр информационной безопасности, который будет находиться в Ташкенте, и Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке.
Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС напомнил, что решение о совершенствовании системы обеспечения безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества было принято 4 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане. На прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине было принято решение глав государств ШОС о создании этого Универсального центра.
В 2026 году, 1 сентября, на Бишкекском саммите глав государств принято положение об Универсальном центре по противодействию вызовам и угрозам безопасности государств - членов ШОС - соответствующим протоколом внесены изменения и дополнения в Хартию ШОС.-0-
Фото Андрея Синявского, Яна Горбанюка