В РАТС ШОС рассказали, на каком этапе образование Универсального центра по противодействию вызовам и угрозам

"На полях Совета национальных координаторов ШОС, экспертных групп сейчас прорабатывается вопрос об оргштатных структурах данных подразделений, а также о порядке финансирования и бюджета самого Универсального центра", - сказал Уларбек Шаршеев.

Он отметил, что Универсальный центр будет иметь в составе два подразделения: Центр информационной безопасности, который будет находиться в Ташкенте, и Центр по противодействию транснациональной организованной преступности в Бишкеке.





Директор Исполнительного комитета РАТС ШОС напомнил, что решение о совершенствовании системы обеспечения безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества было принято 4 июля 2024 года на саммите ШОС в Астане. На прошлогоднем саммите Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине было принято решение глав государств ШОС о создании этого Универсального центра.