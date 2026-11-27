27 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В пункте пропуска "Козловичи" с 1 декабря 2026 года по 31 января 2027 года проведут эксперимент: таможенники не будут ставить отметки в транспортных документах при электронном декларировании товаров. Речь идет о товарах, которые везут автотранспортом до таможенных органов назначения Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГТК.



Для самостоятельного получения перевозчиками сведений о выпуске товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита (ТПТТ) в республиканском пункте таможенного оформления установлены и функционируют персональные электронно-вычислительные машины с соответствующим программным обеспечением, позволяющим визуализировать для водителей по номеру транспортного средства информацию о выпуске товаров в соответствии с ТПТТ на белорусском, русском, польском, английском и литовском языках (КПС "Мониторинг РПТО").



Кроме того, в рамках электронных услуг общегосударственной автоматизированной информационной системы есть возможность получить сведения о выпуске товаров в соответствии с ТПТТ юридическими лицами, включенными в реестр владельцев складов временного хранения, а также декларантами товаров.



В месте доставки товаров для завершения действия ТПТТ перевозчику необходимо представить таможенному органу назначения сведения о регистрационном номере транзитной декларации, а также имеющиеся у перевозчика транспортные (перевозочные), коммерческие и иные документы в отношении конкретной перевозки. Отметки о выпуске товаров в соответствии с ТПТТ могут быть проставлены в транспортных документах только в случаях технических сбоев в работе информационной системы таможенных органов, а также при обращении перевозчика.



Отметки о выпуске товаров будут проставляться в транспортных документах в случаях помещения под ТПТТ транспортных средств для личного пользования, следующих своим ходом, товаров военного назначения. Специалисты таможни окажут необходимую методическую помощь водителям по использованию КПС "Мониторинг РПТО" и иную консультативную помощь в рамках эксперимента.-0-