В посылке белоруске из Германии обнаружили 4 тыс. евро: деньги изъяты, начат административный процесс

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В пункте таможенного оформления "Минская почта" при досмотре международного отправления нашли 4 тыс. евро, спрятанные в упаковке с конфетами. Об этом БЕЛТА сообщили в Государственном таможенном комитете.
Посылка прибыла на адрес белоруски из Германии. В таможенной декларации отправитель указал о находящихся в ней косметике, одежде и продуктах питания. Сотрудники обратили внимание на нетоварный вид одной из упаковок с конфетами. При вскрытии были обнаружены наличные денежные средства.
По данному факту Минской региональной таможней начат административный процесс (ч.2 ст.15.1 КоАП). Денежные средства изъяты до решения суда.
"Пересылка наличных денежных средств в международных почтовых отправлениях запрещена вне зависимости от суммы и наименования валюты", - напомнили в ведомстве.-0-