В первой десятке лесных государств Европы. Белстат представил обзор ко Дню работников леса

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белстат представил статистический обзор ко Дню работников леса, сообщает БЕЛТА.
Беларусь входит в первую десятку лесных государств Европы: 40,5% территории страны покрыто лесом. В 2025 году площадь, покрытая лесом, составила 8402,9 тыс. га, что на 26,6 тыс. га больше, чем в 2024 году.
Из общей площади страны, покрытой лесом, 1364,7 тыс. га приходится на заповедники, национальные парки, заказники, памятники природы.
В 2025 году на одного белоруса приходилось 0,9 га покрытых лесом земель.
По состоянию на 1 января 2026 года, леса в Гомельской области занимали 46,9% территории региона, в Витебской - 42,4%, в Могилевской - 39,6%, в Минской - 38,6%, в Брестской - 36,8%, в Гродненской - 36,2%.
Площадь лесовосстановления и лесоразведения в 2025 году составила 38,2 тыс. га, из них 76,4% - посадка и посев лесов. В питомниках семенами древесных и кустарниковых пород засеяно 125 га, из них 29,1% - улучшенными семенами.
В 2025 году в лесоводстве и лесозаготовках были заняты 36,7 тыс. человек. Средний возраст работников - 44 года. В отрасли трудятся преимущественно мужчины: женщин только 18,7% от общего количества. По уровню образования распределение следующее: высшее образование имеют 23,9% работников, среднее специальное - 23%, профессионально-техническое - 32,1%, среднее и базовое - 21%.
Всего на 1 января 2026 года в республике функционировало 114 юридических лиц, ведущих лесное хозяйство. Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников лесоводства и лесозаготовок в январе - июле 2026 года составила 2493,8 рубля, что на 9,4% больше, чем за аналогичный период 2025 года.
Лесные ресурсы республики позволили заготовить в 2025 году 24 093,1 тыс. куб.м ликвидной древесины, 3,7 тыс. т живицы и 12,4 тыс. т березового сока. Собрано также 38,2 т семян древесных и кустарниковых пород, почти половина из них - 49,4% - семена дуба черешчатого.-0-
Общество
17 сентября 2026, 16:57
В первой десятке лесных государств Европы. Белстат представил обзор ко Дню работников леса
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