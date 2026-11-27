Вадим Гигин подчеркнул: "В переломные исторические эпохи, когда рушились старые уклады, испытывались на прочность основы нашего цивилизационного выбора, именно офицерский корпус выступал тем стальным каркасом, на котором держалось общество". Он указал на то, что данная традиция имеет глубокие исторические корни. Например, в Полоцком княжестве была такая универсальная должность, как тысяцкий. От него многое зависело, потому что он одновременно выполнял функции, которые сегодня относятся к компетенции руководителей военных подразделений, органов внутренних дел, подразделений по чрезвычайным ситуациям.

В Университете гражданской защиты МЧС прошло республиканское офицерское собрание спасательного ведомства. "Офицерские собрания - площадки, где укрепляется товарищество, формируется здоровый морально-психологический климат и решаются важнейшие вопросы социальной защищенности офицерского состава и членов их семей", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В системе МЧС действует 159 офицерских собраний, членами которых являются около 6 тыс. работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям. В Университете гражданской защиты МЧС прошло республиканское офицерское собрание спасательного ведомства. "Офицерские собрания - площадки, где укрепляется товарищество, формируется здоровый морально-психологический климат и решаются важнейшие вопросы социальной защищенности офицерского состава и членов их семей", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. В системе МЧС действует 159 офицерских собраний, членами которых являются около 6 тыс. работников и ветеранов органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям.

После основной части мероприятия состоялась торжественная церемония вручения погон, государственных и ведомственных наград работникам МЧС. Также были награждены победители и призеры соревнований по стрельбе из пистолета Макарова на Кубок министра, которые по традиции прошли накануне офицерского собрания.-0- После основной части мероприятия состоялась торжественная церемония вручения погон, государственных и ведомственных наград работникам МЧС. Также были награждены победители и призеры соревнований по стрельбе из пистолета Макарова на Кубок министра, которые по традиции прошли накануне офицерского собрания.-0-

Фото Максима Гучека Фото Максима Гучека

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офицерский корпус в переломные моменты истории становился одним из важнейших факторов устойчивости общества. Об этом сказал депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин во время республиканского офицерского собрания МЧС в Минске. В мероприятии также приняла участие председатель Совета Республики Наталья Кочанова, передает корреспондент БЕЛТА.Сущность офицерской службы находила свое отражение в текстах клятвы на верность Родине - военной присяге. Так, произнося текст присяги Рабоче-крестьянской Красной армии 1939 года, военнослужащий клялся добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным народу, Родине и правительству."Конец 1980-х - начало 1990-х годов стали временем тяжелейшего нравственного и политического испытания для офицерского корпуса. Начиналась националистическая пропаганда, где людей, которые всю жизнь посвятили защите Родины, пытались объявить оккупантами, требовали распустить силовые структуры, превратить Беларусь в беззащитное поле и отречься от боевого братства с той же Россией. Люди боялись надевать мундиры, награды. Это считалось непрестижным. Проводимая победившим на выборах в 1994 году Александром Лукашенко политика не просто поставила заслон, а в корне изменила отношение к офицерскому корпусу. Президент неоднократно подчеркивал: "Не надо самим себя обманывать. Никогда мы не подготовим обычного рядового человека за 1,5-2 года как офицера. Но если офицер будет подготовленным и с мозгами в голове, то он быстро за собой поведет военнослужащих и укажет, научит их, как действовать, в каком направлении", - обратил внимание Вадим Гигин.Сегодня, подчеркнул депутат, офицерский корпус выполняет задачи по защите конституционного строя, военно-патриотическому воспитанию молодежи, сохранению исторической памяти, прямо участвует в общественной жизни страны. "Пока в сердце каждого белорусского офицера живет верность присяге, пока жив вековой девиз "Жизнь - Отечеству, честь - никому", Беларусь будет сильной, мирной и непобедимой", - отметил он.