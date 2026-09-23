В оздоровительных лагерях на базе профсоюзов Беларуси в 2026 году отдохнули более 10,5 тыс. юных спортсменов 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 10,5 тыс. юных спортсменов отдохнули в оздоровительных лагерях, организованных на учебно-тренировочных базах и в спортивных детско-юношеских школах профсоюзов Беларуси. Об этом в пресс-центре БЕЛТА журналистам рассказала начальник управления социально-культурной работы Федерации профсоюзов Беларуси Наталья Федорук.



"В этом году мы уделили повышенное внимание организации работы спортивно-оздоровительных лагерей различных типов на базе объектов нашей собственности. Было организовано более 50 лагерей на учебно-тренировочных базах и в спортивных детско-юношеских школах профсоюзов. Более 10,5 тыс. юных спортсменов отдохнули и повысили свое мастерство в лагерях", - сказала Наталья Федорук.



Кроме того, в санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" за летний период отдохнули более 2300 детей. В спортивно-оздоровительном лагере, организованном на базе санатория "Свислочь", прошло оздоровление 580 детей.



По мнению Натальи Федорук, важно, чтобы дети с удовольствием отдыхали в лагере и привезли домой позитивные эмоции, поэтому сегодня профсоюзные организации стараются помочь и в организации воспитательной работы, в том числе проведении экскурсионных программ. Профсоюзные лидеры принимают участие в акции "Шаг к успеху", проводятся фестиваль-конкурс "Созвездие талантов" и республиканский художественный пленэр "Мы - наследники Победы!".



"Белорусский профессиональный союз работников транспорта и коммуникации сотрудничает с Белорусским государственным академическим театром юного зрителя. На базе лагерей показываются различные спектакли. Многие организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки реализуют проект "Лето молодежного совета", в рамках которого профактивисты проводят широкий цикл мероприятий", - подытожила Наталья Федорук.-0-