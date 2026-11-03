В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял путем голосования инициированную Беларусью резолюцию "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения (ОМУ) и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.



"В поддержку белорусской инициативы выступили 177 государств, что свидетельствует о ее востребованности и значимости для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения", - подчеркнули в ведомстве.



В число 20 государств - соавторов документа наряду с Беларусью вошли Казахстан, Китай, Пакистан, Россия и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Широкая география соавторства наглядно демонстрирует универсальный характер белорусской инициативы, ее способность объединять вокруг общей задачи - недопущения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия", - отметили в пресс-службе.



В МИД добавили, что Беларусь продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств для предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения.-0-