3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял путем голосования инициированную Беларусью резолюцию "Запрещение разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения (ОМУ) и новых систем такого оружия: доклад Конференции по разоружению". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.
"В поддержку белорусской инициативы выступили 177 государств, что свидетельствует о ее востребованности и значимости для международных усилий по укреплению режима разоружения и нераспространения", - подчеркнули в ведомстве.
В число 20 государств - соавторов документа наряду с Беларусью вошли Казахстан, Китай, Пакистан, Россия и ряд других стран Азии, Африки и Латинской Америки. "Широкая география соавторства наглядно демонстрирует универсальный характер белорусской инициативы, ее способность объединять вокруг общей задачи - недопущения разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия", - отметили в пресс-службе.
В МИД добавили, что Беларусь продолжит последовательно выступать за укрепление международной безопасности, развитие конструктивного диалога и объединение усилий государств для предотвращения появления новых видов оружия массового уничтожения.-0-
Общество
03 ноября 2026, 18:25
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
Фото из архива
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Надо искать точки для деэскалации. Лукашенко привел в пример работу Лантратовой и Лубинца по Алешкам
В ООН принята резолюция Беларуси о предотвращении появления новых видов оружия массового уничтожения
Бизнес и государство будут в равных долях участвовать в расходах на создание рабочих мест для инвалидов
Минская конференция по евразийской безопасности приобретает особое значение в современных условиях - представитель КНР
С нами интереснее