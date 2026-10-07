В ООН подчеркнули важность единства и приверженности борьбе с терроризмом

По его словам, резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в июле этого года по итогам девятого обзора глобальной контртеррористической стратегии ООН в год ее 20-летия, вновь подтверждает важную роль региональных организаций в укреплении многосторонних мер противодействия терроризму. В этой связи стратегический план контртеррористического управления ООН определяет региональные организации в качестве ключевых партнеров в обеспечении скоординированного и эффективного осуществления стратегии.

"В данном контексте хотел бы отметить многолетний вклад АТЦ СНГ и РАТС ШОС в содействие обмену опытом, укреплению сотрудничества и адаптации коллективных мер реагирования к меняющейся террористической угрозе", - сказано в обращении.

/Будет дополнено/.-0- /Будет дополнено/.-0-





Фото Андрея Синявского, Яна Горбанюка