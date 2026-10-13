В Новолукомльском костеле освятили икону, созданную при помощи ИИ

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Новолукомльском костеле освятили икону, на которой изображен Карло Акутис - первый святой из миллениалов, созданную при помощи искусственного интеллекта и других современных технологий, сообщает БЕЛТА со ссылкой на интернет-портал Римско-католической церкви в Беларуси.



Икона святого Карло Акутиса создана так, чтобы закрывать и открывать образ небесной покровительницы храма, святой Марии Магдалины. Выполнена в стиле художественной живописи и имеет размеры 140 на 290 см.



На иконе святой изображен с ноутбуком, что символизирует его миссию по распространению веры и евангелизации через интернет. Сияющее золотое солнце на его груди отсылает к главному убеждению, которого он придерживался при жизни: "Евхаристия - это моя автострада на небеса". Четки в правой руке означают глубокую преданность Пресвятой Деве Марии и ежедневную молитву по ее заступничеству. Позади фигуры святого Карло, озаренной золотым светом, поднимается винтовая лестница, переходящая в автостраду, что символизирует путь души к спасению.



Современный святой Карло Акутис - покровитель интернета и молодежи - родился в Лондоне в 1991 году, но вырос в Милане, вел жизнь обычного подростка. Он ходил в школу, увлекался интернетом, дружил со сверстниками. И все же его отличала глубокая связь с Богом, к которому он обращался в каждый момент своей жизни.



Духовность святого Карло зиждилась на двух столпах: Евхаристии и почитании Пресвятой Девы Марии. Он ежедневно посещал Святую Мессу, а силы для повседневной жизни и любовь к ближним черпал в поклонении Святым Дарам.



Карло Акутис создал веб-сайт, посвященный евхаристическим чудесам, чтобы делиться с другими истиной о Христе, присутствующем в Евхаристии. Тем самым он показал, что современные технологии могут служить евангелизации и благу людей, а не только потреблению или пустой трате времени. За это его прозвали "Божьим инфлюенсером". Подросток умер от лейкемии, когда ему было всего 15 лет.



Несмотря на неизлечимую болезнь, он сохранял спокойствие и радость вплоть до своей кончины в 2006 году. В 2025 году Карло Акутис был канонизирован Папой Львом XIV.



Во время Всемирного дня молодежи в Риме в 2000 году святой Иоанн Павел II призвал молодых людей: "Не бойтесь быть святыми XXI века". Карло Акутис - именно такой святой".-0-