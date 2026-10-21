"В ней писали о надежде на скорую победу". Музей истории ВОВ показал раритетную книгу отзывов

Сейчас в музее тоже есть схожая книга, а 22 октября, в день рождения музея, все посетители смогут оставить в ней свои пожелания.-0-

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны открылась временная экспозиция "Раритеты музея". Выставка приурочена к 82-й годовщине со дня открытия учреждения культуры, передает корреспондент БЕЛТА.В течение трех месяцев будет экспонироваться "Кніга ўражанняў і прапаноў", которая велась в музее с 22 октября 1944 года по апрель 1945 года. В ней оставили свои впечатления об экспозиции самые первые посетители. Благодаря мультимедийному экрану гости смогут пролистать страницы этой книги. В прошлом люди приезжали со всего Советского Союза и выражали на страницах книги благодарность за сохранение памяти, надежду на скорую победу, ведь война все еще шла."Каждый раз, находясь в музее, мы вспоминаем трагичные судьбы и смелые решения полководцев. Среди первых посетителей были партизаны, которые на протяжении нескольких лет вели непрерывную борьбу с врагом. В экспозициях они видели свои трофеи, листовки, которые печатали в землянках, фотографии погибших товарищей. Приходили и фронтовики, мирные жители, которые восстанавливали города из руин", - рассказала младший научный сотрудник отдела письменных и изобразительных источников фондов музея Анастасия Демьянович.Впервые для посетителей двери музея распахнулись 22 октября 1944 года, хотя до Победы оставалось более полугода. Как отметили сотрудники, музей создавался буквально в пламени войны. Сегодня он крупнейшее национальное хранилище реликвий военной истории."Безусловно, количество посетителей с каждым годом растет и сегодня составляет 500 тыс. в год. Мы занимаем третье место по числу гостей среди всех музеев страны, по данным Национального статистического комитета. Это для нас большая гордость и показатель высокой оценки работы. Самая главная задача - продолжать путь, который был обозначен нашими предшественниками, сохранять традиции и при этом идти в ногу со временем. Стремимся, чтобы музей оставался интересным, для этого постоянно проводим мероприятия и обновляем экспозиции", - рассказала директор музея Римма Рум.Гостья открытия Елизавета Рубацкая - постоянная посетительница учреждения. "В музее я была очень много раз и всегда узнаю что-то новое, а потом запоминаю и рассказываю об этом другим. Сюда постоянно хочется возвращаться", - отметила девушка.Ее подруга Анна Расса тоже поделилась мыслями после открытия выставки. "Великая Отечественная война перевернула всю жизнь граждан Советского Союза. Чтобы такие страшные события не повторились, нужно постоянно о них напоминать, чем и занимается музей", - добавила она.