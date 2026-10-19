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В Национальном аэропорту Минск временно изменится место высадки/посадки пассажиров общественного транспорта

Опубликовано:

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Общество
19 октября 2026, 10:36

В Национальном аэропорту Минск временно изменится место высадки/посадки пассажиров общественного транспорта

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъездная эстакада к зданию аэровокзала Национального аэропорта Минск будет закрыта на ремонт с 20 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе аэропорта. 

Движение транспорта по эстакаде будет полностью перекрыто. "Просим учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт и заранее продумывать пути движения по привокзальной площади", - проинформировали в пресс-службе.

Высадка/посадка пассажиров общественного транспорта будет организована в зоне прилета (5-6 сектор).-0-
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