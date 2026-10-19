В Национальном аэропорту Минск временно изменится место высадки/посадки пассажиров общественного транспорта

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подъездная эстакада к зданию аэровокзала Национального аэропорта Минск будет закрыта на ремонт с 20 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе аэропорта.





Движение транспорта по эстакаде будет полностью перекрыто. "Просим учитывать эту информацию при планировании поездки в аэропорт и заранее продумывать пути движения по привокзальной площади", - проинформировали в пресс-службе.





Высадка/посадка пассажиров общественного транспорта будет организована в зоне прилета (5-6 сектор).-0-