В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная"

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Среда, 7 октября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +10°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:04 Индия предложила план мирного соглашения по конфликту в Украине  В мире
17:58 Премьера анимационного детского сериала "Волчок" состоится в кинотеатрах Беларуси 8 октября Культура
17:54 В районе "Минск-Арены" 8 октября ожидается увеличение транспортных потоков Регионы
17:54 Пурпурное море и тракторы-амфибии. Как на Полесье убирают клюкву Регионы
17:50 Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе  Президент
17:46 Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске Общество
17:45 В ЕАЭС прорабатывается создание биржи интеллектуальной собственности  Экономика
17:45 От фильма для подростков до сериала про офицеров. Над какими картинами работает "Беларусьфильм" Культура
17:44 В первый раз отдал деньги, во второй - хотел продать квартиру. Житель Витебска дважды попался на уловки мошенников Регионы
17:39 Лавров: общее евразийское пространство будет выстраиваться не сразу, но уверенно В мире
17:38 Когда откроют музейный квартал в Минске, рассказала гендиректор НХМ Культура
17:37 Лесхозы Беларуси начали осеннюю посадку леса Регионы
17:30 От сельского хозяйства до образования. Минская область налаживает сотрудничество с Кахетией Регионы
17:28 Лукашенко: холдинг "Белресурсы" вносит весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность страны Президент
17:27 Суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки в размере 40 тыс. рублей Общество
17:25 БУТБ упростила доступ узбекских компаний на биржевые торги Экономика
17:22 Проверка территориальной обороны Могилевской области продлится до 13 ноября - Белый Регионы
17:20 "Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват?  В мире
17:17 Рабочая группа по сотрудничеству с Магаданской областью обсудила расширение экспорта белорусской техники в регион Экономика
17:15 Соглашение о торговле услугами и инвестициях между Беларусью и ОАЭ вступило в силу  Экономика
17:14 От медицины до транспорта: какие заявки на евразийский патент чаще всего подают из Беларуси Общество
17:02 "В культуре работают те, кто ей по-настоящему живет". Работники сферы рассказали о любви к профессии  Регионы
17:00 В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная" Общество
16:55 Заготовка реагентов, реагирование на ЧС. Как транспортная отрасль готовится к зиме Общество
16:49 Экскурсии, знакомство и жеребьевка: Могилев принимает фестиваль "Молодежь - за Союзное государство" Культура
16:36 Институт погранслужбы Беларуси стал базовой организацией в СНГ по исследованию проблем борьбы с трансграничной преступностью Общество
16:25 От классики до выступлений мировых звезд. В Белгосфилармонии откроется традиционный осенний форум Культура
16:22 Литва не будет предоставлять правовую защиту украинцам, не прошедшим срочную службу в ВСУ В мире
16:21 В Беларуси женщины составляют 76% работников сферы культуры Общество
16:15 Мошенники под видом соцработников едва не лишили пенсионерку из Гродно 54 тыс. рублей Регионы
Все новости
Все новости

В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
07 октября 2026, 17:00

В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная"

Маргарита Маскялиене
Маргарита Маскялиене
Маргарита Маскялиене
7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Национальной школе красоты представили вечерний и национальный образы, в которых обладательница титула "Леди Беларусь - 2025" Маргарита Маскялиене представит страну на 49-м международном конкурсе "Миссис Вселенная", передает корреспондент БЕЛТА.

Престижный конкурс красоты пройдет с 18 по 26 октября в Коломбо (Шри-Ланка) и соберет около 120 участниц со всего мира. Как рассказала директор Национальной школы красоты Божена Еремич, подготовка к нему включает мастер-классы по дефиле, парикмахерскому искусству, актерскому мастерству и макияжу. Над каждой деталью в образах Маргариты долгое время работали дизайнеры и стилисты.

"Для нас почетно, что Беларусь представит именно многодетная мама Маргарита, которая является воплощением женственности, материнства и домашнего очага. Она много сил вложила в совершенствование английского языка, что очень важно для международного конкурса. Уверена, она достойно представит нашу страну. Будем ждать результатов и надеяться на победу", - отметила Божена Еремич. 

Маргарита Маскялиене представила образы, в которых будет блистать на мировом конкурсе. Главной изюминкой станут вечерний и национальный наряды, которые отражают характер, грацию и красоту участницы.

Для национального выхода ей сшили белый костюм из натурального шелка с бордовой национальной вышивкой. В нем традиционные мотивы сочетаются с современным стилем. Главный символ наряда - вышитое на спинке древо жизни и имитация слуцкого пояса. "В Год белорусской женщины я как мама четверых детей взяла за основу национального костюма именно древо жизни - символ продолжения рода. Мне хотелось подчеркнуть женское начало и плодородие. Бордовый цвет в белорусской традиции считается сильным оберегом, я в него верю. Костюм украшен камнями, которые будут ярко сверкать под сценическими софитами. Пояс выполнен в современной стилизации слуцкого пояса, а кисточки на нем руками мастеров выполнены с натуральным жемчугом", - раскрыла детали конкурсантка.
Вечернее платье сшито в красно-золотой гамме. Наряд, созданный по эскизам Маргариты, украшен тысячами страз и дополнен массивными украшениями и короной. Его вес составляет около 15 кг. "Платье относится к категории кутюр: оно полностью выполнено вручную. Огромное количество кристаллов и камней в образе, сами украшения и корона - результат кропотливого ежедневного труда мастеров. Золотой цвет для меня символизирует царскую стать и священную энергию, а красный - земную любовь и победу", - рассказала Маргарита.

В ближайшее время Беларусь также ярко представят на других международных конкурсах красоты. На "Мисс Вселенная" (пройдет в ноябре в Пуэрто-Рико) выступит первая вице-мисс Беларусь 2025 года Алия Короткая. Впервые наша страна участвует в декабрьском конкурсе "Мисс Шарм", который пройдет во Вьетнаме. Туда поедет вторая вице-мисс Беларусь 2023 года Милана Якимович. Кроме того, в марте в Индии состоится международный конкурс красоты стран БРИКС, где белорусские красавицы в различных возрастных категориях уже традиционно будут бороться за высокие титулы.-0-
Теги
Беларусь конкурс красоты
Новости рубрики Общество
Фото из архива Более 300 участников соберет Осенняя научная сессия в Минске
Фото из архива Суд вынес приговор бывшему чиновнику за взятки в размере 40 тыс. рублей
Фото из архива От медицины до транспорта: какие заявки на евразийский патент чаще всего подают из Беларуси
Фото из архива Заготовка реагентов, реагирование на ЧС. Как транспортная отрасль готовится к зиме
Институт погранслужбы Беларуси стал базовой организацией в СНГ по исследованию проблем борьбы с трансграничной преступностью
В Беларуси женщины составляют 76% работников сферы культуры
  • Главная
  • В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная"
    • Главное
    Лукашенко 8-9 октября совершит рабочий визит в Туркменистан для участия в саммите СНГ
    Лукашенко и Путин провели телефонный разговор
    Министры иностранных дел согласовали проект заявления глав государств в связи с 35-летием СНГ
    Уровень террористической угрозы в Беларуси остается низким благодаря действиям силовых органов - Неверовский
    Топ-новости
    Лукашенко произвел кадровые изменения в судебной системе 
    Лукашенко: холдинг "Белресурсы" вносит весомый вклад в экономическую и экологическую безопасность страны
    Экспортные пошлины на сжиженные углеводородные газы установлены в Беларуси
    Беларусь рассчитывает укрепить сотрудничество в Туркменистаном в социальной сфере и медицине
    Министерства иностранных дел Беларуси и Туркменистана подписали программу сотрудничества
    "Жить за границей невозможно, готовы понести наказание". Генпрокурор об обращениях уехавших за рубеж белорусов 
    Баранец о последствиях протестов во Франции: либо Макрон уйдет, либо ситуация продолжит ухудшаться
    Совет Республики одобрил изменения в законы по вопросам мелиорации земель
    5G появился в Гродно - сеть Life продолжает расширяться
    РАТС ШОС: Беларусь проявила себя активным приверженцем курса на укрепление "шанхайской семьи"
    Законопроект об аквакультуре одобрен Советом Республики
    Туркменистан ввел новые правила для путешественников. Что меняется для белорусских туристов
    "Страх перед трагедией". Во Франции протесты школьников переросли в кровавое побоище - кто виноват? 
    Проверка территориальной обороны Могилевской области продлится до 13 ноября - Белый
    Белорусская IT-компания ЛВО создала первое отечественное программное обеспечение процессинга банковских карт
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    погода погода
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.