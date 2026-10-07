В Национальной школе красоты представили образы белоруски для конкурса "Миссис Вселенная"





Престижный конкурс красоты пройдет с 18 по 26 октября в Коломбо (Шри-Ланка) и соберет около 120 участниц со всего мира. Как рассказала директор Национальной школы красоты Божена Еремич, подготовка к нему включает мастер-классы по дефиле, парикмахерскому искусству, актерскому мастерству и макияжу. Над каждой деталью в образах Маргариты долгое время работали дизайнеры и стилисты.





"Для нас почетно, что Беларусь представит именно многодетная мама Маргарита, которая является воплощением женственности, материнства и домашнего очага. Она много сил вложила в совершенствование английского языка, что очень важно для международного конкурса. Уверена, она достойно представит нашу страну. Будем ждать результатов и надеяться на победу", - отметила Божена Еремич.





Маргарита Маскялиене представила образы, в которых будет блистать на мировом конкурсе. Главной изюминкой станут вечерний и национальный наряды, которые отражают характер, грацию и красоту участницы.





Для национального выхода ей сшили белый костюм из натурального шелка с бордовой национальной вышивкой. В нем традиционные мотивы сочетаются с современным стилем. Главный символ наряда - вышитое на спинке древо жизни и имитация слуцкого пояса. "В Год белорусской женщины я как мама четверых детей взяла за основу национального костюма именно древо жизни - символ продолжения рода. Мне хотелось подчеркнуть женское начало и плодородие. Бордовый цвет в белорусской традиции считается сильным оберегом, я в него верю. Костюм украшен камнями, которые будут ярко сверкать под сценическими софитами. Пояс выполнен в современной стилизации слуцкого пояса, а кисточки на нем руками мастеров выполнены с натуральным жемчугом", - раскрыла детали конкурсантка.

Вечернее платье сшито в красно-золотой гамме. Наряд, созданный по эскизам Маргариты, украшен тысячами страз и дополнен массивными украшениями и короной. Его вес составляет около 15 кг. "Платье относится к категории кутюр: оно полностью выполнено вручную. Огромное количество кристаллов и камней в образе, сами украшения и корона - результат кропотливого ежедневного труда мастеров. Золотой цвет для меня символизирует царскую стать и священную энергию, а красный - земную любовь и победу", - рассказала Маргарита. Вечернее платье сшито в красно-золотой гамме. Наряд, созданный по эскизам Маргариты, украшен тысячами страз и дополнен массивными украшениями и короной. Его вес составляет около 15 кг. "Платье относится к категории кутюр: оно полностью выполнено вручную. Огромное количество кристаллов и камней в образе, сами украшения и корона - результат кропотливого ежедневного труда мастеров. Золотой цвет для меня символизирует царскую стать и священную энергию, а красный - земную любовь и победу", - рассказала Маргарита.





В ближайшее время Беларусь также ярко представят на других международных конкурсах красоты. На "Мисс Вселенная" (пройдет в ноябре в Пуэрто-Рико) выступит первая вице-мисс Беларусь 2025 года Алия Короткая. Впервые наша страна участвует в декабрьском конкурсе "Мисс Шарм", который пройдет во Вьетнаме. Туда поедет вторая вице-мисс Беларусь 2023 года Милана Якимович. Кроме того, в марте в Индии состоится международный конкурс красоты стран БРИКС, где белорусские красавицы в различных возрастных категориях уже традиционно будут бороться за высокие титулы.-0-