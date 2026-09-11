В Национальной библиотеке открылась бесплатная школа китайского языка "Хуацяо"

Важным моментом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между школой китайского языка "Хуацяо" и Национальной библиотекой Беларуси. Подписи под документом поставили директор школы госпожа Ван Сяомэн и генеральный директор библиотеки Вадим Гигин.-0- Важным моментом мероприятия стало подписание соглашения о сотрудничестве между школой китайского языка "Хуацяо" и Национальной библиотекой Беларуси. Подписи под документом поставили директор школы госпожа Ван Сяомэн и генеральный директор библиотеки Вадим Гигин.-0-





Фото Минкультуры

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Церемония открытия школы китайского языка "Хуацяо" состоялась в Национальной библиотеке Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве культуры.В торжественной церемонии приняли участие советник-посланник посольства Китайской Народной Республики в Беларуси Сун Яньпин, начальник отдела международного сотрудничества и взаимодействия со средствами массовой информации Министерства культуры Беларуси Виктория Ратобыльская, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин и председатель Ассоциации организаций китайских соотечественников "Хуацяо" Ван Сяомэн.По случаю знакового события, открывающего новую яркую страницу в белорусско-китайском культурном и образовательном сотрудничестве, приветственный адрес организаторам и участникам направил министр культуры Беларуси Марат Марков. Обращение озвучила Виктория Ратобыльская.Глава ведомства отметил, что символично открытие курсов китайского языка именно в Национальной библиотеке Беларуси - центре межкультурного диалога. "Два года назад здесь распахнул свои двери Китайский центр книги, а сегодня мы делаем следующий важнейший шаг - даем минчанам и гостям столицы уникальную возможность погрузиться в удивительный мир китайского языка", - подчеркнул Марат Марков.Министр в обращении обратил внимание, что в условиях, когда отношения между Беларусью и Китаем находятся на уровне всестороннего стратегического партнерства, интерес к изучению китайского языка среди белорусов огромен. Тот факт, что курсы будут доступны для всех желающих на бесплатной основе, - бесценный подарок для молодежи, специалистов и ценителей восточной культуры."Открытие языковой школы - яркое свидетельство того, что наши страны объединяют не только экономика и политика, но и глубокое взаимное уважение, искреннее стремление понимать друг друга и вместе созидать общее будущее", - говорится в послании.