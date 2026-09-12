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В Нацагентстве по туризму рассказали, как подтверждают квалификацию экскурсоводы и гиды-переводчики

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
12 сентября 2026, 21:05

В Нацагентстве по туризму рассказали, как подтверждают квалификацию экскурсоводы и гиды-переводчики

Фото из архива Национального агентства по туризму
Фото из архива Национального агентства по туризму
Фото из архива Национального агентства по туризму
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12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проходят экзамены у экскурсоводов и гидов-переводчиков, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования ГУ "Национальное агентство по туризму" Юлия Красько.
Юлия Красько детально описала действующий механизм подтверждения квалификации гидов и гидов-переводчиков. "Аттестация вообще у нас состоит из двух этапов. Первый - это компьютерное тестирование. Второй этап - это защита выбранного маршрута перед комиссией. Комиссия состоит из людей, которые являются профессионалами своего дела. Это деятели культуры, научные сотрудники, преподаватели университетов. При этом во время аттестации оцениваются не только знания самого маршрута, но и умение будущего экскурсовода подать информацию, удерживать внимание, заинтересовать тем маршрутом, по которому он проводит экскурсию", - рассказала спикер.
Национальное агентство предлагает также пятимесячные обучающие курсы для экскурсоводов и гидов-переводичков. Они не являются обязательными для того, чтобы пройти аттестацию. Преподавателями являются практики сферы туризма. 

На этот год в Беларуси запланировано 13 аттестаций, которые пройдут во всех областных центрах и столице.
Отдельное внимание в сфере туризма уделяется реализации социальной политики по созданию безбарьерного пространства. "Есть отдельная государственная программа, посвященная тому, чтобы делать среду все более и более доступной. Если говорить конкретно про туризм, то мы видим, что появляется больше мест, адаптированных под людей с теми или иными ограничениями. Появляются тактильные экспонаты, проводятся экскурсии на жестовом языке, создаются аудиогиды, видеогиды", - подчеркнула начальник отдела стратегического планирования.

В качестве яркого примера спикер привела недавно созданный инклюзивный объект на севере страны. "Из недавних примеров хотелось бы упомянуть открытие инклюзивной экотропы в Россонском районе, которая адаптирована под людей с ограниченными возможностями, где есть тактильные элементы, где есть дублирование табличек шрифтом Брайля. Экотропа длиной порядка 6 км", - поделилась информацией Юлия Красько.
Она подчеркнула, что обеспечение равного доступа к национальным достопримечательностям является фундаментальным принципом отрасли: "Что касается инклюзии и развития доступности среды, это должно быть не просто таким социальным трендом, это должно стать обязательным моментом для всех туристических локаций. Мы не должны ограничивать людей в возможности посещения различных белорусских мест. Поэтому это даже не вопрос конкурентоспособности, это просто такая социальная политика", - резюмировала начальник отдела стратегического планирования.

* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-
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