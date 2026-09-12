В Нацагентстве по туризму рассказали, как подтверждают квалификацию экскурсоводы и гиды-переводчики

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как проходят экзамены у экскурсоводов и гидов-переводчиков, рассказала в проекте БЕЛТА "Страна говорит" начальник отдела стратегического планирования ГУ "Национальное агентство по туризму" Юлия Красько.
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На этот год в Беларуси запланировано 13 аттестаций, которые пройдут во всех областных центрах и столице.
Отдельное внимание в сфере туризма уделяется реализации социальной политики по созданию безбарьерного пространства. "Есть отдельная государственная программа, посвященная тому, чтобы делать среду все более и более доступной. Если говорить конкретно про туризм, то мы видим, что появляется больше мест, адаптированных под людей с теми или иными ограничениями. Появляются тактильные экспонаты, проводятся экскурсии на жестовом языке, создаются аудиогиды, видеогиды", - подчеркнула начальник отдела стратегического планирования.
В качестве яркого примера спикер привела недавно созданный инклюзивный объект на севере страны. "Из недавних примеров хотелось бы упомянуть открытие инклюзивной экотропы в Россонском районе, которая адаптирована под людей с ограниченными возможностями, где есть тактильные элементы, где есть дублирование табличек шрифтом Брайля. Экотропа длиной порядка 6 км", - поделилась информацией Юлия Красько.
Она подчеркнула, что обеспечение равного доступа к национальным достопримечательностям является фундаментальным принципом отрасли: "Что касается инклюзии и развития доступности среды, это должно быть не просто таким социальным трендом, это должно стать обязательным моментом для всех туристических локаций. Мы не должны ограничивать людей в возможности посещения различных белорусских мест. Поэтому это даже не вопрос конкурентоспособности, это просто такая социальная политика", - резюмировала начальник отдела стратегического планирования.
* Проект создан за счет средств целевого сбора на производство национального контента.-0-