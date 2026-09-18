В МВД напомнили правила безопасного поведения на массовых мероприятиях 

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. О правилах безопасности на массовых мероприятиях, действиях при потере ребенка в толпе и признаках подозрительного поведения рассказал на открытой пресс-конференции, посвященной вопросам организации и проведения Единого дня безопасности, старший инспектор по особым поручениям отдела по массовым мероприятиям Управления охраны правопорядка Главного управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Владимир Козловский, передает корреспондент БЕЛТА.



Специалист напомнил правила безопасности на массовых мероприятиях. "Если вы попали в толпу, не идите в ее центре - держитесь ближе к краю. Избегайте узких проходов, стеклянных витрин и столбов. Согните руки в локтях и прижмите их к телу, не держите руки в карманах. Это позволит вам безопасно двигаться в толпе", - добавил Владимир Козловский.



Представитель МВД также рассказал, на каких людей стоит обращать внимание в толпе или в месте массового мероприятия. "Человек одет не по сезону, при нем большие сумки, под одеждой он что-то прячет или что-то несет, у него бегают глаза. На вопросы отвечает коротко и смотрит в сторону", - отметил он. Специалист добавил, что если вы заметили такого человека, необходимо рассказать о нем сотрудникам милиции.



Отдельно спикер остановился на том, что делать, если в толпе потерялся ребенок. "Обратиться к сотруднику милиции. Он свяжется с ближайшими нарядами, даст информацию, во что был одет, как зовут. И сотрудники примут меры к поиску ребенка", - пояснил представитель МВД. "Такие случаи у нас постоянные. Люди обращаются и в течение 5-10 минут ребенок находится", - добавил он.



Владимир Козловский также отметил, что при посещении мероприятий заранее нужно планировать свои маршруты. "Личный транспорт лучше оставлять подальше, потому что в центре всегда трудно припарковаться, а сотрудники Госавтоинспекции ограничивают парковку и движение транспорта в местах массового скопления людей", - подчеркнул спикер.



"Не приносите с собой запрещенные предметы, большие вещи оставляйте в камере хранения. Это позволит вам приятно провести время на массовых мероприятиях и ничего мешать не будет", - добавил Владимир Козловский.



Он рассказал, что сотрудники милиции обеспечивают охрану всех массовых мероприятий, чтобы не допустить чрезвычайных ситуаций. "С органами подразделений по чрезвычайным ситуациям принимаем участие в учениях и тренировках. Всегда готовы прийти на помощь", - резюмировал специалист.-0-