26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По указанию министра внутренних дел Ивана Кубракова в областном центре создан оперативный штаб по раскрытию особо тяжкого преступления, совершенного сегодня в Могилеве. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД.
В его состав входят самые опытные сотрудники различных подразделений криминальной милиции МВД, УВД и органов внутренних дел могилевского гарнизона.
Также для поисков и задержания злоумышленника задействованы бойцы СПБТ "Алмаз", ОМОНа, военнослужащие внутренних войск МВД, сотрудники Департамента охраны и Госавтоинспекции. Используются возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
Следователями возбуждено уголовное дело за разбой.-0-
Общество
26 ноября 2026, 22:31
В Могилеве создан оперативный штаб по раскрытию особо тяжкого преступления, совершенного сегодня
Скриншот видео МВД
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