17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве по налогам и сборам напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября, сообщает БЕЛТА.
"С 2024 года в Беларуси объединили налог на недвижимость, земельный и транспортный налоги в один платеж. Все вместе - за квартиру, дачу и машину. Налоговая сама все посчитает и пришлет извещение", - отметили в МНС.
До 16 ноября 2026 года нужно уплатить единый имущественный платеж за 2025 год. Это можно сделать через ЕРИП, на почте или в банке, а также через личный кабинет на сайте nalog.gov.by.
Также в МНС поделились инструкцией, как найти платеж в ЕРИП: Платежи и переводы - Система "Расчет" (ЕРИП) - Налоги - свой город/район - ИМНС по месту регистрации - Единый имущественный платеж - УНП.
"Если извещение не пришло - зайдите в личный кабинет плательщика и сформируйте его самостоятельно или обратитесь в налоговую", - добавили в МНС.-0-
Общество
17 сентября 2026, 07:26
В МНС напомнили об уплате единого имущественного платежа до 16 ноября
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