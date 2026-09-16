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В Минтруда напомнили, кто имеет право на дополнительную профессиональную пенсию

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
16 сентября 2026, 16:58

В Минтруда напомнили, кто имеет право на дополнительную профессиональную пенсию

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кто имеет право на дополнительную профессиональную пенсию, рассказали БЕЛТА в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты.

Если человек работал в особых условиях труда, подлежал профессиональному пенсионному страхованию и не получал досрочную пенсию, у него есть право на дополнительную профессиональную пенсию - прибавку к обычной трудовой пенсии по возрасту.

Главное - работа в особых условиях труда (вредные, опасные, тяжелые или иные). А также постоянное проживание в Беларуси, достижение общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 63 года, женщины - 58 лет) и наличие на лицевом счете в Фонде социальной защиты населения пенсионных сбережений. Их формируют за счет дополнительных взносов работодателя.

В министерстве подчеркнули, что эту выплату можно получать независимо от других пенсий, даже если человек продолжает работать. 

Также в ведомстве пояснили, что работа в особых условиях труда - это работа с вредными, опасными факторами или высокой профессиональной нагрузкой. Законодательство выделяет 15 категорий. К самым вредным относятся такие профессии, как, например, вальщик леса, электромеханик подземного участка, машинист крана, проходчик, термист (выходят на пенсию на 10 лет раньше). К вредным и тяжелым относятся: асфальтобетонщик, газорезчик, каменщик, маляр, монтер пути, электросварщик (выходят на пенсию на 5 лет раньше). Право на прибавку имеют также педагоги, медики (досрочная пенсия при стаже 25-30 лет) и женщины-ткачи, работники сельского хозяйства (животноводы, свиноводы, доярки/операторы машинного доения, трактористы-машинисты), водители городского транспорта, геологи, авиаторы, артисты, спортсмены.

Дополнительная профессиональная пенсия устанавливается в размере бюджета прожиточного минимума. В августе 2026 года бюджет прожиточного минимума составил 530,37 рубля (в таком размере - по 31 октября 2026 года). В августе 2026 года дополнительную профессиональную пенсию получали более 9 тыс. граждан в размере 49% от суммы их трудовой пенсии по возрасту.-0-
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