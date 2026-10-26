В Минске запустят дополнительные автобусы для участников и гостей энергетического и экологического форума

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для транспортного обслуживания участников и гостей XXX Белорусского энергетического и экологического форума ENERGY EXPO, который пройдет с 27 по 30 октября в Минском международном выставочном центре, организуют временные автобусные маршруты. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГП "Минсктранс".

В период работы форума будут курсировать автобусы №912Э "ст.м. "Академия наук" - Международный выставочный центр" и №962Э "ст.м. "Пушкинская" - Международный выставочный центр". Маршруты будут работать с 8.00 до 19.00 с интервалом движения 15 минут, а 30 октября - с 8.00 до 15.00 с интервалом 20 минут.

С актуальным расписанием движения можно ознакомиться в день поездки в разделе "Расписание городских и пригородных маршрутов" на сайте "Минсктранса".-0-