В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал заключительный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.Мероприятие проходит во Дворце Республики. Заместитель министра образования Александр Кадлубай отметил, что главное ожидание от конкурса - педагогические находки, новые имена, которые будет знать вся Беларусь. "Сегодня в конкурсе состязаются педагоги, преподающие все школьные предметы. Мы ожидаем серьезной и конкурентной борьбы", - сказал он.Замминистра назвал конкурс одним из самых масштабных и значимых событий в педагогической жизни страны. "Конкурсанты представляют лучший педагогический опыт всех регионов. Уже одно это достойно глубокого уважения и искреннего восхищения. Для учителей конкурс - эффективная школа профессионального и личностного роста, а для общества и государства - возможность популяризации профессии педагога, повышения его статуса, распространения инновационных идей и новаторского педагогического опыта. Конкурс демонстрирует всей стране достижения национальной системы образования. Значимым аргументом в развитии конкурсного движения является внимание к нему со стороны руководства страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно подчеркивает, что для реализации обновленных требований к образовательному процессу нужен педагог, способный решать задачи в опережающем режиме", - подчеркнул Александр Кадлубай.В 2025-2026 годах к конкурсному движению присоединились около 10 тыс. педагогов из всех регионов страны. По итогам комплексных испытаний на уровне учреждений образования, районов и регионов право выйти в финал конкурса получили 63 педагога. "За этим числом - судьбы, характеры, ежедневный труд, любовь к детям и преданность делу. Сегодняшний финал становится главной педагогической сценой страны, точкой встречи лучших", - добавил замминистра.В этом году конкурс проходит по девяти номинациям, в числе которых две новые: "Молодой учитель" и "Молодой директор". Также лучших выберут в номинациях "Физика, астрономия, математика, информатика", "Иностранный язык", "Русский язык и литература, белорусский язык и литература", "Начальные классы", "Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка", "История, обществоведение, география" и "Химия, биология".Учитель физики Могилевского государственного областного лицея №1, народный учитель, член жюри Валерий Барашков отметил, что такие конкурсы всегда наполнены эмоциями. "Осмыслить работу учителя за очень короткое время по каким-то конкурсным эпизодам чрезвычайно сложно. Да и оценивать должны дети, а не взрослые с высоты своего полета. Поэтому я буду судить конкурс, как душа подскажет. Для меня учитель года сродни зажигалке: педагог должен зажигать детские глаза, детские сердца. Очень надеюсь, что конкурс будет очень зажигательным", - поделился народный учитель.Учитель Довской средней школы Рогачевского района, обладатель звания "Учитель года Беларуси - 2023" Сергей Шаминский уверен, что настоящий учитель должен в совершенстве знать и владеть своим предметом. "Неважно, на какую аудиторию он его преподает - детям или взрослым. В противном случае учащиеся такого учителя раскусят быстро, если он не владеет своими профессиональными качествами и навыками. И второе, самое главное, - учитель должен сохранить свои естественные и натуралистичные человеческие качества - понимание и уважение к детям, учащимся, на которых и направлена наша профессия", - подчеркнул он.Участник конкурса - учитель физической культуры средней школы №13 Жлобина имени В.В. Гузова Артем Ядловский планомерно готовился к состязанию. "Я дошел до финала и буду прикладывать максимум усилий, чтобы достичь успеха. От конкурса ожидаю в первую очередь, конечно, хорошего настроения, эмоций и знакомств. Мы идем сюда, чтобы поделиться своим опытом, позаимствовать опыт у коллег. В нашей школе складываются свои традиции участия: практически каждый конкурс представитель нашей школы доходит до финального этапа. Очень горжусь, что в таком молодом возрасте я удостоился чести продолжить эту славную традицию", - рассказал он.Заключительный этап конкурса состоит из финала и суперфинала. В финале состязаются 63 претендента на победу, в суперфинале - девять (победители в своих номинациях). Среди них будет определен абсолютный победитель конкурса.В заключительном этапе конкурса "Учитель года" принимают участие 23 мужчины и 40 женщин. Средний возраст участников конкурса составляет 35 лет. Самому опытному конкурсанту 52 года, самому юному - 24. Высшую квалификационную категорию имеют 37 участников, квалификационную категорию "учитель-методист" - 5. В городских учреждениях образования работают 52 участника, в сельских - 11, в том числе в гимназиях - 20 человек, в средних школах - 43.-0-