В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Понедельник, 21 сентября 2026
Минск-Уручье Сплошная облачность +15°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
13:32 Юань подорожал, доллар и российский рубль подешевели на торгах 21 сентября Экономика
13:28 ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко  Общество
13:10 В Польше разгорелся скандал из-за предложения платных встреч с Навроцким В мире
13:10 Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов  Общество
12:59 Три команды без поражений прошли первый тур розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу Спорт
12:56 Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана Президент
12:43 В Казахстане хотят ввести полный запрет на граффити на общественных зданиях В мире
12:41 КГК предотвратил излишнюю трату почти 800 тыс. рублей при ремонте спортобъекта в Минском районе Регионы
12:28 "Оформление сменится на осеннее". Минск украсят более 40 тыс. хризантем  Регионы
12:25 Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК Общество
12:17 Миссия наблюдателей от СНГ признала выборы в Госдуму РФ свободными и открытыми Политика
12:07 Гомельчанин уговаривал девушек оформлять кредиты, чтобы помочь ему с бизнес-идеями  Регионы
12:06 Более 1 кг наркотиков обнаружили правоохранители в квартире минчанина Регионы
12:03 Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни  Общество
12:03 Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов  Общество
11:57 Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК Общество
11:55 Обрушение золотодобывающего рудника в Судане унесло жизни 11 человек  В мире
11:55 Новые строительные нормы для объектов захоронения ТКО введены в Беларуси Экономика
11:48 Финансовую поддержку гражданских инициатив в Брестской области увеличили на более чем 40%  Регионы
11:47 Саснович сыграет с Андреевой в 1/8 финала турнира WTA-500 в Сингапуре Спорт
11:38 Полиция Варшавы провела масштабную операцию, за день обыски прошли в 800 домах и квартирах  В мире
11:36 Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября Общество
11:34 В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир  Экономика
11:26 В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси" Общество
11:25 Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей Экономика
11:24 Председатель Евросовета призвал страны ЕС смягчить "красные линии" для соглашения по бюджету  В мире
11:16 На выборах в Госдуму побеждает "Единая Россия", еще три партии гарантированно проходят в парламент В мире
11:12 В Беларуси на строительные подрядные работы в январе-августе направлено 19,4 млрд рублей  Экономика
11:12 В Варшаве прошел антивоенный марш "Польша за мир" В мире
11:11 Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского Президент
Все новости
Все новости

В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
21 сентября 2026, 11:26

В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске стартовал заключительный этап конкурса профессионального мастерства педагогических работников "Учитель года Беларуси - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.

Мероприятие проходит во Дворце Республики. Заместитель министра образования Александр Кадлубай отметил, что главное ожидание от конкурса - педагогические находки, новые имена, которые будет знать вся Беларусь. "Сегодня в конкурсе состязаются педагоги, преподающие все школьные предметы. Мы ожидаем серьезной и конкурентной борьбы", - сказал он.

Замминистра назвал конкурс одним из самых масштабных и значимых событий в педагогической жизни страны. "Конкурсанты представляют лучший педагогический опыт всех регионов. Уже одно это достойно глубокого уважения и искреннего восхищения. Для учителей конкурс - эффективная школа профессионального и личностного роста, а для общества и государства - возможность популяризации профессии педагога, повышения его статуса, распространения инновационных идей и новаторского педагогического опыта. Конкурс демонстрирует всей стране достижения национальной системы образования. Значимым аргументом в развитии конкурсного движения является внимание к нему со стороны руководства страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко постоянно подчеркивает, что для реализации обновленных требований к образовательному процессу нужен педагог, способный решать задачи в опережающем режиме", - подчеркнул Александр Кадлубай.
В 2025-2026 годах к конкурсному движению присоединились около 10 тыс. педагогов из всех регионов страны. По итогам комплексных испытаний на уровне учреждений образования, районов и регионов право выйти в финал конкурса получили 63 педагога. "За этим числом - судьбы, характеры, ежедневный труд, любовь к детям и преданность делу. Сегодняшний финал становится главной педагогической сценой страны, точкой встречи лучших", - добавил замминистра.

В этом году конкурс проходит по девяти номинациям, в числе которых две новые: "Молодой учитель" и "Молодой директор". Также лучших выберут в номинациях "Физика, астрономия, математика, информатика", "Иностранный язык", "Русский язык и литература, белорусский язык и литература", "Начальные классы", "Музыка, изобразительное искусство, искусство (отечественная и мировая художественная культура), трудовое обучение, черчение, физическая культура и здоровье, допризывная подготовка", "История, обществоведение, география" и "Химия, биология".
Учитель физики Могилевского государственного областного лицея №1, народный учитель, член жюри Валерий Барашков отметил, что такие конкурсы всегда наполнены эмоциями. "Осмыслить работу учителя за очень короткое время по каким-то конкурсным эпизодам чрезвычайно сложно. Да и оценивать должны дети, а не взрослые с высоты своего полета. Поэтому я буду судить конкурс, как душа подскажет. Для меня учитель года сродни зажигалке: педагог должен зажигать детские глаза, детские сердца. Очень надеюсь, что конкурс будет очень зажигательным", - поделился народный учитель.

Учитель Довской средней школы Рогачевского района, обладатель звания "Учитель года Беларуси - 2023" Сергей Шаминский уверен, что настоящий учитель должен в совершенстве знать и владеть своим предметом. "Неважно, на какую аудиторию он его преподает - детям или взрослым. В противном случае учащиеся такого учителя раскусят быстро, если он не владеет своими профессиональными качествами и навыками. И второе, самое главное, - учитель должен сохранить свои естественные и натуралистичные человеческие качества - понимание и уважение к детям, учащимся, на которых и направлена наша профессия", - подчеркнул он.
Участник конкурса - учитель физической культуры средней школы №13 Жлобина имени В.В. Гузова Артем Ядловский планомерно готовился к состязанию. "Я дошел до финала и буду прикладывать максимум усилий, чтобы достичь успеха. От конкурса ожидаю в первую очередь, конечно, хорошего настроения, эмоций и знакомств. Мы идем сюда, чтобы поделиться своим опытом, позаимствовать опыт у коллег. В нашей школе складываются свои традиции участия: практически каждый конкурс представитель нашей школы доходит до финального этапа. Очень горжусь, что в таком молодом возрасте я удостоился чести продолжить эту славную традицию", - рассказал он.
Заключительный этап конкурса состоит из финала и суперфинала. В финале состязаются 63 претендента на победу, в суперфинале - девять (победители в своих номинациях). Среди них будет определен абсолютный победитель конкурса.

В заключительном этапе конкурса "Учитель года" принимают участие 23 мужчины и 40 женщин. Средний возраст участников конкурса составляет 35 лет. Самому опытному конкурсанту 52 года, самому юному - 24. Высшую квалификационную категорию имеют 37 участников, квалификационную категорию "учитель-методист" - 5. В городских учреждениях образования работают 52 участника, в сельских - 11, в том числе в гимназиях - 20 человек, в средних школах - 43.-0-
Фото Сергея Шелега
Теги
конкурс Минск образование
Новости рубрики Общество
Игорь Карпенко. Фото из архива ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 
Фото из архива Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 
Владимир Орловский Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
Фото из архива Белгидромет прогнозирует рост уровня воды в реках в ближайшие дни 
Фото из архива Перевозчик такси недоплатил свыше 94 тыс. рублей налогов 
Фото из архива Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
  • Главная
  • В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
    • Главное
    Таможенная инфраструктура и переориентация товаропотока. Лукашенко принял с докладом Орловского
    Лукашенко принял с докладом спецпосланника Виктора Шеймана
    Беларусь и Россия разрабатывают союзные документы, чтобы упростить процедуру СПОТ - ГТК
    В Беларуси утверждены регламенты админпроцедур в сфере туризма
    Топ-новости
    Лукашенко: механизированные части и подразделения ВС свято хранят и приумножают победные традиции 
    Услуга удаленной регистрации в очереди на прохождение границы очень востребована - ГТК
    Почему доверие белорусов к Президенту высокое? Вот несколько факторов 
    ЦИК Беларуси на выборах в Госдуму РФ интересовал российский электоральный опыт - Карпенко 
    Рост экономики Беларуси может превысить прогноз ЕАБР
    В Минске стартовал заключительный этап конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"
    Белстат: инвестиции в основной капитал за январь-август составили 36,9 млрд рублей
    Авиакомпания Turkish Airlines возобновила полеты по маршруту Стамбул-Минск
    Где ожидаются грозы и ливни? Синоптики рассказали о погоде 22 сентября
    В Беларуси в январе-августе построили 19,6 тыс. новых квартир 
    Белорусы с 1 октября смогут заказывать дрова онлайн
    Православные верующие празднуют Рождество Пресвятой Богородицы
    Около 180 тыс. иностранцев посетили Беларусь без виз с начала года 
    МЧС напомнило о факторах опасности во время сильного дождя
    Более 100 сообщений о звонках телефонных аферистов поступило в милицию за сутки
    Реклама
    С нами интереснее
    курсы курсы
    тв программа тв программа
    погода погода
    БЕЛТА + БЕЛТА +
    Темы Все темы
    Неделя Президента Год белорусской женщины "Как это было" // "Как это было: DOC". Проекты БЕЛТА Проект "В теме"  ПЯТИЛЕТКА КАЧЕСТВА Проект "Белорусы в кадре"
    Для обеспечения удобства пользователей сайта используются cookie
    Подробнее
    Белорусское телеграфное агентство
    Спецпроекты
    "НЕДЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" "По факту: решения Первого" "В теме" "Белорусы в кадре" "Беларусь. Взлет" "ПАРАД ПОБЕДИТЕЛЕЙ: истории и лица" "Цитадели мужества" "Судьбы, сложенные в треугольник" "Партизанская летопись" "Хроника Победы" "За печатью памяти" "Белорусы в космосе" "Традиции суверенной Беларуси" Плакаты БЕЛТА
    Реклама
    Реклама на БЕЛТА
    Клиентам
    Вход для подписчиков Продукты и услуги
    Агентство
    Об агентстве Карьера в БЕЛТА Партнеры Логотип БЕЛТА Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных Политика в отношении обработки куки (cookies)
    message Telegram Instagram odnoklassniki facebook ВК RSS twitter TikTok videobel.by
    Свежие новости Беларуси
    БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2026 гг.
    Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
    - размещаются материалы рекламно-информационного характера.