В Минске состоялось открытие военно-патриотической игры "Зарница" воспитанников клубов МВД

Церемония стала продолжением идеологического марафона "110 лет в едином строю", посвященного грядущему юбилею белорусской милиции.
Среди почетных гостей - заместитель министра внутренних дел Дмитрий Корзюк, начальник Санкт-Петербургского университета Федеральной службы исполнения наказаний Александр Вотинов, официальный представитель военно-патриотических клубов МВД Игорь Тур.
Собравшиеся возложили цветы к подножию стелы, почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания.
Приветствуя участников, Дмитрий Корзюк подчеркнул: "Отрадно видеть в едином строю не только воспитанников военно-патриотических клубов милицейского ведомства, но и ребят из ВПК Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета. Это еще раз доказывает: вместе, плечом к плечу мы готовим патриотов нашей любимой страны, будущих защитников Отечества", - отметил он.
После церемонии для участников организовали экскурсию в Музей Великой Отечественной войны. Многие в этом знаковом месте побывали впервые.-0-