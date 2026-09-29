В Минске состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой к 35-летию СНГ 

В церемонии также приняли участие представители стран СНГ, руководство Исполнительного комитета Содружества.-0-





Фото Татьяны Матусевич

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Исполнительном комитете СНГ состоялась церемония официального гашения художественного конверта с оригинальной маркой, посвященной 35-летию образования Содружества Независимых Государств, передает корреспондент БЕЛТА.Генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев отметил значимость памятного выпуска. По его словам, марка будет распространяться не только в Беларуси, но и за ее пределами, напоминая о 35-летней истории создания и развития Содружества. "Это было противоречивое, но и позитивное время. За эти годы сотрудничество укрепилось, были подписаны многие договоры, соглашения, и сейчас эта работа продолжается", - сказал Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что предусмотрен широкий комплекс мероприятий, посвященных 35-летию СНГ. Одним из ключевых событий станет заседание Совета глав правительств Содружества, которое пройдет 10-11 декабря в Москве."35 лет СНГ - очень знаковая дата. За это время Содружество состоялось как универсальная региональная межгосударственная организация, которая способствует разрешению сложнейших проблем и выстраиванию равноправного политического диалога, построению новых механизмов торгово-экономического взаимодействия, гуманитарного партнерства и обеспечения безопасности", - заявил министр связи и информатизации Беларуси Кирилл Залесский.Он подчеркнул, что почтовые марки являются своеобразной летописью государства и позволяют сохранять память о важных исторических событиях и международных датах. По его словам, Беларусь с 2001 года отмечает юбилейные даты СНГ почтовыми проектами. Один экземпляр почтового выпуска будет передан в музей Содружества.