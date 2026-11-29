29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверка системы формирования и подготовки отрядов народного ополчения проходит в Минске. Во Фрунзенском районе с добровольцами проводятся теоретические занятия, передает корреспондент БЕЛТА.





Проверка боеготовности отрядов народного ополчения по поручению Президента под руководством Госсекретариата Совета безопасности продолжается по всей стране. "Сегодня мы начинаем теоретическую подготовку. Все участники отряда собраны, они экипированы и готовы к занятиям. Люди пришли сюда по зову патриотического долга. Это обычные граждане, работающие в различных организациях на разных должностях. Но, общаясь с ними, я вижу, что они готовы выполнить любую поставленную задачу", - сказал глава администрации Фрунзенского района Минска Артем Шегидевич.

Доброволец Антон Радкевич присоединился к отряду вместе со своим дядей и отцом. "Службы в армии в моей жизни не было, поэтому мне очень интересно находиться на занятиях. Уверен, что узнаю много нового", - отметил он. Доброволец Антон Радкевич присоединился к отряду вместе со своим дядей и отцом. "Службы в армии в моей жизни не было, поэтому мне очень интересно находиться на занятиях. Уверен, что узнаю много нового", - отметил он.





Юрий Круглик тоже не проходил срочную военную службу, но регулярно участвует в сборах народного ополчения. Сейчас он занимает должность заместителя командира отряда. "В течение нескольких дней мы подробно изучим законодательную базу, вопросы боевого слаживания с органами внутренних дел, военкоматом. Также мы рассмотрим основы медицинской подготовки, порядок применения специальных средств и другие тактические моменты", - подчеркнул доброволец. В последующем отряд народного ополчения отработает полученные знания во время практических занятий на полигоне.

Он также напомнил, что недавно глава государства подписал указ, который касается проведения сборов с добровольцами народного ополчения, а также предоставления им необходимых статуса и социальных гарантий. "Это положительно сказывается на микроклимате в отрядах, так как мы видим, что государство уделяет нам внимание. Также теперь за нами закреплены конкретные права, обязанности и гарантии", - сказал Юрий Круглик.-0- Он также напомнил, что недавно глава государства подписал указ, который касается проведения сборов с добровольцами народного ополчения, а также предоставления им необходимых статуса и социальных гарантий. "Это положительно сказывается на микроклимате в отрядах, так как мы видим, что государство уделяет нам внимание. Также теперь за нами закреплены конкретные права, обязанности и гарантии", - сказал Юрий Круглик.-0-