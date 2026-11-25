25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске простились с артистом балета, педагогом, художественным руководителем, заслуженным деятелем искусств Беларуси Александром Коляденко, передает корреспондент БЕЛТА.



Александр Коляденко скончался 23 ноября на 93-м году жизни. Проститься пришли коллеги, ученики, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие.



Народная артистка Беларуси, лауреат Государственной премии Инесса Душкевич подчеркнула масштаб личности педагога. "Есть люди, которые оставляют не просто след, а огромный отпечаток в истории. Александр Иванович был учеником легендарного ленинградского балетного педагога Александра Пушкина - наставника Михаила Барышникова, Аскольда Макарова, Никиты Долгушина. С этими бесценными знаниями он пришел в наше училище. Он был донором балетного мира: его ученики сегодня работают по всей планете, многие стали звездами, народными и заслуженными артистами. Его имя вписано в историю белорусской хореографической школы огромными золотыми буквами", - сказала она и отметила уникальный педагогический дар Александра Коляденко: в моменты, когда юные артисты теряли веру в себя, он мог найти нужные слова, вернуть в профессию и помочь достичь вершин мастерства.



Слова искренней признательности высказал и главный балетмейстер Большого театра Беларуси, заслуженный артист России Игорь Колб, который является воспитанником мастера. "Александр Иванович прожил долгую и полную жизнь, сделав счастливыми огромное количество людей. Я прощаюсь с абсолютно чистым сердцем и с безумной благодарностью, потому что моя жизнь на начальном этапе сложилась только благодаря ему. Не уверен, родятся ли еще такие люди, способные дарить столько счастья окружающим", - подчеркнул Игорь Колб.



Александр Коляденко родился 12 апреля 1934 года в Минске. После окончания Ленинградского хореографического училища (1953 год) семь сезонов был солистом балета Большого театра Беларуси. После учебы в Государственном институте театрального искусства в Москве оставался в театре педагогом-репетитором, параллельно преподавал в столичном хореографическом училище (сейчас - Белорусская государственная хореографическая гимназия-колледж), затем стал его художественным руководителем. Также работал в Болгарии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Польше, Турции, Литве. Талантливый мастер воспитал целую плеяду артистов и педагогов, долгие годы передавал свой творческий опыт, оставив частичку души в сердцах многих людей.-0-