В Минске прощаются с основательницей ансамбля "Хорошки" Валентиной Гаевой





Валентина Гаевая умерла 3 октября на 91-м году жизни. Проститься с основательницей ансамбля "Хорошки" пришли заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, министр культуры Марат Марков, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие, поклонники. 12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прощаются с основательницей Белорусского государственного академического заслуженного хореографического ансамбля "Хорошки", лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, кавалером орденов Франциска Скорины и Дружбы народов, народной артисткой Беларуси Валентиной Гаевой. Траурная церемония проходит в Белгосфилармонии, передает корреспондент БЕЛТА.Валентина Гаевая умерла 3 октября на 91-м году жизни. Проститься с основательницей ансамбля "Хорошки" пришли заместитель премьер-министра Наталья Петкевич, министр культуры Марат Марков, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие, поклонники.

Министр культуры зачитал соболезнование от главы государства. "С уходом Валентины Ивановны ушла целая эпоха. И, знаете, когда люди такого масштаба уходят, при всем желании восполнить эту пустоту практически невозможно. Я благодарю судьбу за то, что еще при жизни Валентины Ивановны мне удалось с ней познакомиться лично. Это было на ее 90-летии. Хотя впервые о ее характере, достаточно сильном, волевом, мне пришлось услышать еще в 2003 году", - подчеркнул Марат Марков.

По словам художественного руководителя Белгосфилармонии Юрия Гильдюка, Валентина Гаевая была профессионалом, выдающимся мастером сцены, художником, обладающим огромной творческой волей, а также прекрасным организатором. Она всегда зажигала своим темпераментом, волей, настойчивостью, и в то же время доброжелательностью к артистам и музыкантам. Благодаря ее труду и труду ее воспитанников многие открыли для себя белорусский танец.



"Служба Валентины Гаевой в филармонии и создание ансамбля "Хорошки" прежде всего повлияло на будущее музыкальной академической культуры. "Хорошки" своим искусством покорили 40 стран мира. Ее знали и уважали выдающиеся хореографы, в том числе Игорь Моисеев с уважением относился к ее творчеству и очень многие коллективы заимствовали то, что открывала Валентина Ивановна. В костюмах, в музыке, в хореографии. Конечно, ее уход - это потеря, это ее творчество останется в замечательной традиции белорусской культуры", - заметил Юрий Гильдюк.

Художественный руководитель ансамбля "Хорошки" заслуженная артистка Беларуси Ирина Грушова подчеркнула, что через их коллектив прошло более 20 поколений, и каждый свой нравственный, моральный, физический урок. Работа здесь очень закаляет, подготавливает к жизни. "Сегодня я видела людей от первого состава "Хорошек" до самых молодых. Спасибо вам огромное. Это очень приятно, здорово, когда дух ансамбля передается из поколения в поколение и поддерживается эта связь", - добавила Ирина Грушова.





Заведующая кафедрой хореографии Белорусского государственного университета культуры и искусств, кандидат искусствоведения Дарья Кожемяко добавила, что студенты и сегодня продолжают учиться на уникальных постановках Валентины Ивановны. Она уверена, что воспитанные ею ученики смогут продолжить путь развития искусства и передать память следующим поколениям.-0-