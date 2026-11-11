11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске прощаются с народной артисткой Беларуси Светланой Вуячич. Траурная церемония проходит в Белгосфилармонии, передает корреспондент БЕЛТА.
Светлана Вуячич скончалась 8 ноября на 90-ом году жизни. Проститься пришли коллеги, представители общественности, культурные деятели, друзья и близкие, поклонники.
/Будет дополнено/.-0-Фото Татьяны Матусевич
Общество
11 ноября 2026, 13:10
В Минске прощаются с народной артисткой Беларуси Светланой Вуячич
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