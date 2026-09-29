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Новости
11:28
Количество заявлений по строительной амнистии в Гомельской области выросло в этом году
Регионы
11:27
Население Японии за пять лет сократилось более чем на 3 млн человек
В мире
11:24
Женщину могут казнить в американском штате Теннесси впервые за 200 лет
В мире
11:17
"Хотела быть там, где требуется помощь". История единственной девушки в патрульной службе Фрунзенского РУВД
Регионы
11:17
Школьница из Минска под угрозами мошенников стала их курьером и забрала у пенсионерки более $10 тыс.
Регионы
11:11
Мальчик отравился угарным газом на даче в Бобруйском районе
Происшествия
11:08
Почему измерять давление рекомендуется на обеих руках, разъяснил врач
Общество
10:50
В Минске состоялась церемония гашения конверта с оригинальной маркой к 35-летию СНГ
Общество
10:47
Крупнейшие медиакомпании Эстонии просят отменить запрет на дубляж контента на русский язык
В мире
10:46
Въездную стелу на границе с Польшей планируют установить в Бресте
Регионы
10:45
Работницу хозяйства в Клецком районе уличили в служебном подлоге
Регионы
10:41
В Мозыре подросток украл из торгового павильона выручку и крупную партию товара
Регионы
10:39
В Минске проходит заседание Совета постоянных представителей государств - участников СНГ
Общество
10:33
"Требуется филигранный подход к работе". Коллективу МАРТ представили нового руководителя
Общество
10:29
БИСИ под руководством нового директора ориентирован на выполнение стратегических исследований - Перцов
Общество
10:25
Акция "Дай лесу новае жыццё!" пройдет в Беларуси с 17 по 24 октября
Общество
10:21
Несколько государств ЕС начнут высылать мигрантов в третьи страны в 2027 году - греческий министр
В мире
10:18
"Рад забросить при родных трибунах". Форвард "Динамо" Чухраев о первой шайбе в КХЛ
Спорт
10:17
В Минске 1 и 2 октября ограничат движение на ряде центральных улиц и магистралей
Регионы
10:12
Из-за наводнений в Таиланде погибли 19 человек
В мире
10:11
В Витебском районе произошел пожар в магазине
Происшествия
10:06
Дожди в Токио не прекращаются рекордные 34 дня
В мире
10:03
Пять белорусов вошли в составы команд НХЛ на старте сезона
Спорт
10:03
Саснович вышла в основную сетку турнира WTA-1000 в Пекине
Спорт