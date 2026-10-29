В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала работу двухдневная VI Международная научная конференции "Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы" с участием более 250 ведущих ученых, исследователей и экспертов из шести стран, передает корреспондент БЕЛТА.Как отметил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, тематика обсуждения конференции обширная: "Тема социального знания предполагает изучение вопросов социального благополучия населения, управленческих и сравнительных исследований, искусственного интеллекта, а также аспектов государственной политики и международных отношений".В рамках форума планируется презентовать коллегам из других стран результаты масштабного социологического исследования, проведенного в Беларуси в этом году. Итогом двухдневной работы станет выработка практических рекомендаций."Результатом работы станет поиск тех путей взаимодействия, которые принесут пользу нашим странам и народам, а также предложение соответствующих рекомендаций для органов государственного управления", - подчеркнул Николай Мысливец.Заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Александр Посталовский обозначил, что на конференции присутствует более 250 экспертов из Беларуси, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. "Конференции созданы для того, чтобы был возможен взаимный культурный обмен мнениями и позициями, чтобы сверить научные часы на постсоветском пространстве и выработать конструктивные предложения с целью оптимизации управленческих решений", - считает он.Заведующий сектором теории политики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Эдуард Соловьев обратил внимание на междисциплинарный характер мероприятия: "Это замечательная площадка для общения профессионалов. Если изначально это было скорее социологическое мероприятие, то сейчас оно охватывает целый ряд субдисциплин, включая международные отношения, что делает профессиональное общение особенно ценным".В течение двух дней участники пленарного заседания, шести профильных секций и тематических круглых столов обсудят актуальные тенденции социального и экономического развития, а также выработают экспертные рекомендации.-0-