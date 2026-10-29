В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов 

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске начала работу двухдневная VI Международная научная конференции "Социальное знание в современном обществе: проблемы, закономерности, перспективы" с участием более 250 ведущих ученых, исследователей и экспертов из шести стран, передает корреспондент БЕЛТА.
Как отметил директор Института социологии НАН Беларуси Николай Мысливец, тематика обсуждения конференции обширная: "Тема социального знания предполагает изучение вопросов социального благополучия населения, управленческих и сравнительных исследований, искусственного интеллекта, а также аспектов государственной политики и международных отношений".
В рамках форума планируется презентовать коллегам из других стран результаты масштабного социологического исследования, проведенного в Беларуси в этом году. Итогом двухдневной работы станет выработка практических рекомендаций.
"Результатом работы станет поиск тех путей взаимодействия, которые принесут пользу нашим странам и народам, а также предложение соответствующих рекомендаций для органов государственного управления", - подчеркнул Николай Мысливец.
Заместитель директора по научной работе Института социологии НАН Александр Посталовский обозначил, что на конференции присутствует более 250 экспертов из Беларуси, Казахстана, Китая, России, Таджикистана и Узбекистана. "Конференции созданы для того, чтобы был возможен взаимный культурный обмен мнениями и позициями, чтобы сверить научные часы на постсоветском пространстве и выработать конструктивные предложения с целью оптимизации управленческих решений", - считает он.
Заведующий сектором теории политики Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е.М. Примакова Российской академии наук Эдуард Соловьев обратил внимание на междисциплинарный характер мероприятия: "Это замечательная площадка для общения профессионалов. Если изначально это было скорее социологическое мероприятие, то сейчас оно охватывает целый ряд субдисциплин, включая международные отношения, что делает профессиональное общение особенно ценным".
В течение двух дней участники пленарного заседания, шести профильных секций и тематических круглых столов обсудят актуальные тенденции социального и экономического развития, а также выработают экспертные рекомендации.-0-
Общество
29 октября 2026, 13:50
В Минске проходит VI Международная социологическая конференция с участием более 250 экспертов
Новости рубрики Общество
Главное
Топ-новости
Прямое авиасообщение, белорусский санаторий и АПК. Какие проекты реализуют Беларусь и Республика Алтай
Проект создания предприятия по производству стрелочных переводов обсудили на встрече в правительстве
С нами интереснее