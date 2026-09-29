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В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

Опубликовано:

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Общество
29 сентября 2026, 14:22

В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси"

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске проходит суперфинал конкурса профмастерства педработников "Учитель года Беларуси - 2026", передает корреспондент БЕЛТА.

За звание лучшего педагога страны сражаются сильнейшие финалисты. Испытания суперфинала: брифинг "Разговоры о главном" и мини-урок на сцене.  
Заместитель министра образования Александр Кадлубай подчеркнул, что конкурс позволяет участникам рассказать о себе, представить свои профессиональные наработки и показать, как в их регионе организована работа с педагогами. "Лучшими наработками впоследствии будут пользоваться молодые педагоги страны. Учреждения образования, в том числе дополнительного, смогут применять на практике опыт и знаниях лучших из лучших, выстраивая свою работу с нашей молодежью", - добавил он.

Научный сотрудник Академии национального образования, член жюри конкурса, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник образования Республики Беларусь Галина Николаенко поделилась, что определять победителей непросто. "В этом году в состав жюри вошли победители и участники предыдущих конкурсов профмастерства - люди, которые сами прошли этот путь. Это учителя-практики, и мне как председателю жюри было очень приятно с ними работать. Конкурс, с одной стороны, - это соревнование, но с другой, - это способ организации профессионального сообщества. "Учитель года Беларуси" - это не просто победитель, это лицо белорусского образования, это эталон и образец", - подчеркнула она. 
 Брифинг "Разговоры о главном" стал поиском ответа на вопрос: "Педагогика - наука вечная, но меняются ли ее ключевые смыслы?". Организаторы решили соединить колоссальный опыт прошлого и технологии будущего, поэтому вопросы конкурсантам с помощью искусственного интеллекта задавали те, чьи имена золотыми буквами внесены в мировую историю образования, - девять великих педагогов, на чьих трудах стоит современная школа. Вопросы-вызовы были основаны на системе каждого из них, но были перенесенный в реалии 2026 года. Каждому суперфиналисту достался один вопрос и одна минута для ответа. 

Первым вопрос "задал" основоположник научной педагогики в России, превративший воспитание и обучение из интуитивной практики в осознанную научную дисциплину, отец русской педагогики Константин Ушинский. Учитель истории Межисетской средней школы Могилевского района, суперфиналист конкурса Евгений Ришкевич должен был сформулировать ответ на вопрос: "Как формировать у школьников чувство сопричастности к судьбе своей страны и готовность вносить вклад в ее развитие". Педагог привел пример из своей практики: "У нас в школе выстроены субъект-субъектные, а не субъект-объектные отношения. С пятого класса я обращаюсь к учащимся на "вы", чтобы они чувствовали себя не просто детьми, а полноценными участниками образовательного процесса. Учащихся более старших классах, на мой взгляд, следует активнее вовлекать в значимые для государства и общества дела. Когда мы будем смотреть на учащегося как на равного себе, тогда они станут теми людьми, которые будут чувствовать ответственность за будущее страны. Они будут осознавать, что, когда их ставят на один уровень со взрослыми, они несут такую же ответственность за сегодняшний день", - сказал он. 
Второе испытание суперфинала - мини-урок на сцене по предложенной теме, которую участники узнали накануне состязания. В роли учеников выступают восемь конкурсантов, которые не вошли в число лауреатов. В импровизированном классе по очереди проходят девять мини-уроков, объединенные одной темой. Организаторы рассчитывают увидеть предметные акценты каждого претендента на победу. 

Имя победителя объявят 2 октября во Дворце Республики на торжественном мероприятии, приуроченном к профессиональному празднику - Дню учителя.-0-
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