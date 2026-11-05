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В Минске наградили победителей конкурса в сфере энергоэффективности

Опубликовано:

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Общество
05 ноября 2026, 19:14

В Минске наградили победителей конкурса в сфере энергоэффективности

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торжественное награждение победителей конкурса "Лидер энергоэффективности - 2026", задача которого заключается в активном внедрении энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий, прошло в Минске, передает корреспондент БЕЛТА. 

Проект направлен на вовлечение предприятий и юридических лиц в процессы рационального потребления ресурсов и обмен передовым опытом, включая экологические аспекты. Награды присуждались по 25 номинациям, объединенным в шесть групп. Введены новые категории для лидеров в области электроэнергетики, теплоэнергетики и использования местного топлива. Особое внимание уделено персональным достижениям - создана группа "Профессионал года", включающая номинации для главных энергетиков и инженеров. В этом году в конкурсе приняло участие 51 предприятие. Проекты победителей охватили широкий спектр направлений: от автоматизации тепловых процессов до оптимизации использования различных видов топлива.

Заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Виталий Крецкий отметил, что интерес к конкурсу с каждым годом возрастает. "Это хорошая возможность для участников, чтобы продемонстрировать свои лучшие наработки: инновационные, высокотехнологичные и высокоэффективные проекты, внедренные в организациях. Это также возможность получить независимую оценку результатов в сфере энергоэффективности. Уверен, что проекты приносят эффект не только для организаций, но и для нашей страны в целом", - сказал он. 
Заместитель министра энергетики Владислав Долгий подчеркнул, что энергоэффективность - это фундамент экономической безопасности и технологической стратегии Беларуси. Председатель Белорусского союза женщин Ольга Шпилевская добавила, что в таких сферах, как энергосбережение, энергоэффективность и экологичность, работают не только мужчины, но и женщины. "Это значит, что и там есть белорусская женщина, которая добивается успехов", - дополнила она. 

Первый заместитель министра архитектуры и строительства Владимир Наумович акцентировал внимание на том, что в Беларуси в области энергосбережения работа ведется давно. "Важно показывать людям, что экономией топливно-энергетических ресурсов нужно заниматься. Каждое предприятие, представленное здесь сегодня, это понимает", - подчеркнул он.

Группа номинаций "Предприятие года" включала номинации для организаций, достигших высоких результатов в энергоэффективности, электро- и тепловой энергетике, использовании местных видов топлива, а также сформировавших сильный бренд в сфере энергоэффективности. Группы "Продукт года", "Оборудование года", "Сооружение года" - награда за энергоэффективные и экологичные материалы, продукцию, оборудование, а также новые или модернизированные здания и сооружения с высокими энергосберегающими характеристиками. Также были группы "Технология года", "Проект года" и "Энергетический менеджмент года". 
Специальные номинации представляли собой "Гран-при" (за выдающийся вклад в энерго- и ресурсосбережение), "Лучшая область страны в сфере энергоэффективности и ресурсосбережения", "Лучшие научные прикладные разработки ученых в области энерго- и ресурсосбережения" и "Лучшие СМИ и пресс-службы предприятий".

Среди победителей - РУП "Гродноэнерго". На предприятии заменили генератор на более мощный, а также перевели охлаждение с водородного на воздушное, что исключает риски пожаров и аварий при эксплуатации. РУП "Белэнергосетьпроект" представил проекты по расширению электросетевой инфраструктуры, которые повысили надежность энергоснабжения в Брестской области. На Минской ТЭЦ-5 построен пиковый резервный энергоисточник из шести газотурбинных установок, который выходит на полную мощность за 15 минут и готов выдержать нагрузку без расхода топлива. В филиале РУП "Минскэнерго" "Молодечненские электрические сети" модернизировали и заменили горелочные устройства на водогрейных котлах, из-за чего выбросы оксидов азота снизились, а КПД котлов вырос. Это экономит почти 210 т условного топлива в год и делает воздух в городе чище.
В одной из номинаций был отмечен филиал "Глубокские электрические сети" РУП "Витебскэнерго", поскольку там впервые в стране опробовали схему, которая позволяет подключать дополнительную мощность для отопления и горячей воды по уже загруженным сетям - больше людей могут отапливать дом электричеством там, где раньше сеть не позволяла. В филиале "Мозырские электрические сети" РУП "Гомельэнерго" разработали шлюз, который связывает старые системы управления с современными устройствами по защищенному протоколу. В системе можно подключать счетчики, реле и уже смонтированные комплексы телемеханики. УП "Витебскоблгаз" сэкономил большое количество условного топлива за счет замены котлов и замены терморегуляторов на радиаторы.

Среди победителей также РУП "Белорусская АЭС", Минский метрополитен, филиал "Гомельская ТЭЦ-2", "Жодинская ТЭЦ", РУП "Могилевоблгаз", ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов" и многие другие. Гран-при получил филиал РУП "Минскэнерго" "Минские тепловые сети" за комплексный, системный подход в модернизации производства.-0-
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