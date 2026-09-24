В Минске наградили победителей конкурса систем самоконтроля за качеством образования

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве образования наградили лауреатов и дипломантов республиканского конкурса систем самоконтроля за обеспечением качества образования, передает корреспондент БЕЛТА.



В этом году конкурс прошел впервые. Из 49 учреждений, представивших свои материалы, во втором этапе участвовали 17. Члены жюри в очно-заочном формате оценили представленные системы самоконтроля и отметили высокий профессионализм коллективов.



Заместитель министра Александр Кадлубай подчеркнул, что участие в конкурсе приняли люди, для которых качество образования - не просто слово, а ежедневная профессиональная позиция. "Вы закладываете фундамент будущего нашей страны. Победа - это не только признание заслуг, но и ответственность за дальнейшее развитие культуры качества в белорусском образовании. Лауреаты станут проводниками успешного опыта и помогут другим учреждениям создавать и эффективно развивать собственные системы самоконтроля", - сказал он.



Директор Департамента контроля качества образования Министерства образования Ольга Рыбаключева отметила, что каждое учреждение образования по законодательству должно проводить самоконтроль за обеспечением качества образования: "Мы поставили перед собой задачу изучить, как он организован в учреждениях, какие механизмы и инструменты используются. Чтобы выявить лучшие практики и методы, выработанные годами, и был организован этот конкурс".



Она привела пример одного из инструментов самоконтроля за обеспечением качества образования: "В учреждении образования раз в два года проводят директорскую контрольную работу. Руководитель сам разрабатывает контрольные работы, определенные классы их пишут. А дальше учреждение смотрит: у всех ли учащихся одинаковый уровень знаний, правильно ли учителя дают материал".



Одним из лауреатов конкурса стала Лошницкая гимназия Борисовского района. Директор гимназии Юлия Саматыго рассказала, что их система самоконтроля построена на управленческом цикле, который позволяет от планирования, коррекции и анализа прийти к повторной коррекции. "Это первый шаг, он позволяет зациклить нашу систему. Второй шаг - цифровизация. Электронная система позволяет, во-первых, уменьшить документооборот, во-вторых, обеспечивает рациональное распределение ресурсов, в-третьих, позволяет осуществлять контроль. С 1 сентября 2025 года мы активно включили в систему самоконтроля ученическое самоуправление, родительский комитет и попечительский совет. Это позволяет строить оценку работы гимназии не только на мнении руководства, но и благодаря взглядам людей, которые видят проблемы, дают идеи и помогают вместе их решать. Мы не стремимся проверить и найти что-то неправильное, какие-то несоответствия. Наша цель - увидеть положительные аспекты, обобщить их и внедрить в практику работников", - пояснила руководитель учреждения образования.



Конкурс проведен в рамках Программы развития национальной системы обеспечения качества образования до 2025 года и на перспективу до 2030 года. Его целью стало выявление, обобщение и распространение лучших практик организации самоконтроля в учреждениях образования. В дальнейшем конкурс планируют проводить раз в два года. Это позволит системно накапливать, обновлять и распространять передовой опыт, стимулировать развитие внутренних систем управления качеством и поддерживать позитивные изменения в сфере образования.-0-