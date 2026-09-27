В милицию за сутки поступило более 200 сообщений о звонках аферистов





Также зарегистрировано 20 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий.





"Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес 18 иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками. По способу совершения противоправных деяний лидирует вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Затем идут покупка товаров в интернете и аренда жилья", - сказали в МВД.





Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается. В милиции предупреждают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. При общении с мошенниками по телефону прекратите разговор и сообщите в милицию по номеру 102.-0-

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В милицию за минувшие сутки поступило свыше 200 сообщений о звонках телефонных аферистов. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.