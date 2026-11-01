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В милицию поступило около 300 сообщений о звонках аферистов за сутки

Опубликовано:

Логотип БелТА
Общество
01 ноября 2026, 10:16

В милицию поступило около 300 сообщений о звонках аферистов за сутки

Фото из архива
Фото из архива
Фото из архива
1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки зарегистрировано 20 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всего поступило около 300 сообщений о звонках аферистов, сообщили  БЕЛТА в пресс-службе МВД. 

Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес десяти иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.

По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и аренда жилья. Затем идет вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.

Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-
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