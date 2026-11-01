В милицию поступило около 300 сообщений о звонках аферистов за сутки





Отделом организации обработки мошеннических операций МВД заблокирована возможность платежей в адрес десяти иностранных платежных реквизитов, используемых злоумышленниками.





По способу совершения противоправных деяний лидируют покупка товаров в интернете и аренда жилья. Затем идет вишинг от имени должностных лиц (телефонные мошенничества). Работа по выявлению и пресечению мошеннических действий продолжается.





Правоохранители напоминают: предложения быстрого и легкого заработка или покупки товаров по значительно сниженной цене в интернете неизменно связаны с риском потери денег. Золотое правило при общении с мошенниками по телефону - прекратить разговор и сообщить в милицию по номеру 102.-0-

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки зарегистрировано 20 преступлений, совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий. Всего поступило около 300 сообщений о звонках аферистов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МВД.