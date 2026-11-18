18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартап-центре Парка высоких технологий открылась I Международная олимпиада по информационным технологиям среди студентов учреждений высшего образования Inter IT-Challenge. В этом году мероприятие впервые проходит в международном формате, передает корреспондент БЕЛТА.



Министр связи и информатизации Кирилл Залесский подчеркнул, что IT-сфера меняется очень стремительно - буквально каждые полгода можно говорить о технологических новинках, за которыми необходимо успевать. "Поэтому такие стимулы, как олимпиады и конкурсы среди студентов, позволяют участникам поддерживать себя в тонусе и успевать за стремительным развитием сферы. После трех национальных олимпиад мы вышли на международный уровень. Убежден, что в будущем этот формат станет регулярным и будет пользоваться популярностью не только у белорусских студентов, но и у студентов из стран-партнеров", - сказал он.



Заместитель министра образования Владимир Долженков отметил, что олимпиада является продолжением той политики, которую Министерство образования выполняло на республиканском уровне. "Мы понимаем, что уже вышли на уровень, требующий взаимодействия с другими странами и ведущими университетами IT-сообщества. Такое сотрудничество будет способствовать совершенствованию системы образования и науки, а также укреплению традиций студенческой среды, в том числе проведения профессиональных конкурсов. На этой площадке мы готовим специалистов высокого уровня. Чтобы объективно оценить свои возможности, им важно соревноваться с сильными участниками. Здесь они смогут проверить свои знания и навыки, увидеть уровень подготовки конкурентов и обменяться опытом. Надеюсь, что со временем участники станут и друзьями, а в будущем смогут вместе реализовывать проекты, полезные для наших стран", - констатировал он.



Сергей Лесин, генеральный директор ОАО "БЕЛАЗ" - партнера Международной олимпиады - уверен, что проведение таких мероприятий является одним из мотивирующих факторов для молодежи. "БЕЛАЗ - это высокие IT-технологии не только в продукции, но и в управлении производством. Мы сами являемся разработчиками многих решений - как ERP-систем внутри самого предприятия, так и систем, которые позволяют автоматизировать работу машин и привнести большую эффективность для наших клиентов. Как один из ведущих мировых производителей мы не можем отставать в части цифровизации своих решений и заинтересованы в том, чтобы в Беларуси все больше молодых людей шло в вузы, готовящие IT-специалистов. Потом мы ждем их на нашем производстве для того, чтобы заниматься цифровизацией как промышленных объектов, так и объектов производства карьерных самосвалов и техники", - подчеркнул он.



Студент 3-го курса специальности "информатика" факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Малакович представляет Беларусь на олимпиаде. "Для нас это большая честь - участие в олимпиаде. Насколько мне известно, задачи будут связаны с искусственным интеллектом, поэтому надеемся на классическое машинное обучение, которым занимались наши ребята. Также скорее всего будут задания, касающиеся некоторых моделей ИИ, кибербезопасности и каких-то инженерных моментов", - поделился молодой человек.



Студент из Китая Йоу Мин Яо впервые участвует в международной олимпиаде. "Первоначально я хотел узнать больше о Беларуси, о ее культуре и истории. Также мне интересно познакомиться с ребятами из других стран. Олимпиадный опыт - это вторая причина, по которой я приехал", - рассказал он.



Участникам олимпиады предстоит продемонстрировать не только технические знания, но и аналитическое мышление, исследовательские навыки и способность находить решения для сложных технологических задач. При оценке работ жюри будет учитывать техническую грамотность, воспроизводимость решений и качество представления полученных результатов.



Отдельным значимым событием двухдневного мероприятия станет подписание трех соглашений о сотрудничестве, направленных на развитие инфраструктуры связи для беспилотной техники и внедрение беспилотных карьерных самосвалов на промышленных объектах в Беларуси.-0-