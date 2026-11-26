26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гололедица ожидается сегодня на отдельных участках дорог Беларуси. В МЧС предупредили о возможных факторах опасности при таких погодных условиях, сообщает БЕЛТА.





Гололедица может привести к повреждению (обрыву) линий связи и электропередач, затруднению движения транспорта, увеличению вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий, риску травматизма населения.





Чтобы избежать падений и травм, спасатели рекомендуют выбирать обувь с нескользящей подошвой, отказаться от высоких каблуков и смотреть под ноги. Передвигаться по льду следует небольшими скользящими шагами, наступая на всю подошву и слегка согнув ноги в коленях. По возможности руки должны оставаться свободными: не стоит держать их в карманах или нести тяжелые сумки.





Пешеходам советуют обходить участки с наклонной поверхностью, пользоваться перилами на лестницах и выбирать дорожки, посыпанные песком. При переходе проезжей части нельзя торопиться или бежать. Также важно не подходить близко к движущемуся транспорту.





Если человек поскользнулся, ему следует присесть, чтобы уменьшить высоту падения, а в момент падения постараться сгруппироваться и смягчить удар. После этого не нужно торопиться вставать: сначала следует убедиться, что нет травм, и при необходимости попросить прохожих о помощи.





Особенно опасны падения на спину, затылком вниз: они могут привести к сотрясению мозга. При получении травмы необходимо обратиться за медицинской помощью.-0-