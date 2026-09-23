В МЧС напомнили о факторах опасности при грозах

В МЧС призвали учитывать погодные условия и соблюдать осторожность.-0-





23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В МЧС предупредили о факторах опасности в связи с прогнозируемыми неблагоприятными погодными условиями, сообщает БЕЛТА.При грозах возможны повреждение (обрыв) линий связи и электропередачи, отключение электрических подстанций и электроэнергии в населенных пунктах, возникновение лесных пожаров, а также пожаров в жилых и производственных зданиях.Сегодня в отдельных районах Беларуси ожидаются грозы. По прогнозу, будет облачно с прояснениями, временами пройдут дожди. Ветер переменных направлений 4-9 м/с.