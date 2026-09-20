В лесную отрасль Беларуси приходит все больше женщин

В отрасли трудится около 79% мужчин и 21% женщин. "Мы видим, что с каждым годом на профильные специальности в учреждения образования поступает все больше девушек, они занимают 50% и больше от общего числа учащихся. Уже сегодня можно объективно прогнозировать, что процент девушек в отрасли со временем станет еще выше", - отметил министр.
Два лесхоза Гомельской области - Мозырский и Речицкий опытный - возглавляют женщины, есть женщины - руководители республиканских организаций. "При этом тяжелую физическую и специфическую работу в отрасли по-прежнему выполняют мужчины, без которых лесному хозяйству не обойтись", - подчеркнул он.-0-
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