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"В лесном хозяйстве посторонних людей не бывает": как устроена жизнь лесхоза

Опубликовано:

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Общество
07 октября 2026, 12:30

"В лесном хозяйстве посторонних людей не бывает": как устроена жизнь лесхоза

Почему в лесном хозяйстве не бывает случайных людей? Чем каждый день занимаются лесничие? Можно ли в лесу встретить любовь всей жизни и правда ли, что сейчас развелось много медведей? Съемочная группа БЕЛТА побывала в Борисовском опытном лесхозе и узнала ответы на эти вопросы в проекте "Белорусское достояние".
- В 1936 году вышло историческое постановление об образовании управления лесного хозяйства нашей страны. С этой даты началась и биография нашего лесхоза. Довоенные и послевоенные годы были, наверное, самыми сложными. После войны приходилось восстанавливать разрушенное, создавать новые леса, - говорит директор Борисовского опытного лесхоза Виктор Амельянович. - Тем, кто тогда трудились, было нелегко. Благодаря их кропотливому труду мы сегодня видим то, что есть.
Директор Борисовского опытного лесхоза Виктор Амельянович

- Я родился в лесу, в Беловежской пуще, на Гродненщине. Дед мой был егерем при панской Польше, а после войны - егерем в Беловежской пуще. Брат отца тоже был егерем, но только в Украине, на Полтавщине. И я решил пойти по стопам своих предков, - рассказывает мастер леса Борисовского лесничества Виктор Косинский. - Я жил в десяти метрах от леса, каждый день проводил время в лесу: собирал грибы, ягоды. Когда-то в детстве даже корову пасли по лесу.
Мастер леса Борисовского лесничества Виктор Косинский

- Самое главное богатство - это наши леса. Сегодня лесхоз занимает площадь примерно 155 000 гектаров, и это очень хороший результат. Главные наши задачи - охрана, защита и воспроизводство леса. И конечно, мы занимаемся всем, что с ним связано. Начинается все с лесного питомника. Выращиваем посадочный материал - в основном для лесовосстановления, а также декоративный посадочный материал, который пользуется спросом при благоустройстве как городов, так и приусадебных участков, - отмечает Виктор Амельянович.
- Лес, который я посадил, еще не вырос, но прореживания и проходные уже можно делать, осветления тоже, - говорит Виктор Косинский и поясняет: - После того как лес посадили, он растет. Проходит определенное время, лес зарастает нежелательной растительностью, которой считаются и так называемые породы-пионеры: береза, которая быстро растет и обгоняет сосну и ель, и осина, которая тоже очень быстро растет - прирост бывает почти до двух метров за лето. А чтобы вырастить ценные породы древесины, надо делать рубки ухода: сначала идет осветление, через пять лет - прочистка, за прочисткой - прореживание, потом - проходные.
- Мы познакомились так: Дарья работала в Брилевском лесничестве, я был лесничим в Неманицком лесничестве. Нас отправили на курсы повышения квалификации - вот там и познакомились. Проскочила искра, начали общаться, и общение дошло до свадьбы, - рассказывает Михаил Барсуков, лесничий Брилевского лесничества. - У нас в питомнике тюльпанов очень красиво. Решил в этой обстановке сделать предложение руки и сердца.

- Машина подъехала к питомнику, мне сказали выйти, а я вышла как есть - в туфельках. И мне говорят: "Стой!" Я поворачиваюсь, смотрю: выходит Миша с цветами и делает мне предложение. Я сильно растерялась тогда, очень удивилась, - дополняет Дарья Барсукова, мастер леса Брилевского лесничества.
Мастер леса Брилевского лесничества Дарья Барсукова и лесничий Брилевского лесничества Михаил Барсуков

- Сегодня без лесного питомника невозможно представить будущее лесовосстановление. После плановых и внеплановых рубок нужно за собой восстановить все вырубленные участки. А для этого нужен качественный посадочный материал. Мы в своем лесном питомнике выращиваем основные лесообразующие породы, которые затем используются на лесовосстановлении, - говорит Виктор Амельянович. - Ежегодно мы проводим модернизацию лесного питомника. Так, в этом году построили новую высокотехнологичную теплицу для выращивания посадочного материала с закрытой корневой системой.
- Многие думают, что совместная работа - это очень сложно и бывают какие-то конфликты, но на самом деле это не так. Стараемся поддерживать друг друга, помогать, вместе решаем какие-то вопросы, - отмечает Дарья Барсукова.

- Моя задача - организовать работу всего лесничества и следить за лесом, а это немало - почти 8000 гектаров, - рассказывает Михаил Барсуков.

- На этом месте была нежелательная растительность: росли лещина, бузина, ирга, были рвы, канавы. Мы навели тут порядок и решили заложить дендропарк, - вспоминает Виктор Косинский. - Сосна Веймутова у нас не произрастает, это завезенный вид. Кустарники в основном из нашего питомника.
- В лесхозе есть охотничье хозяйство, егерская служба, которой руководит охотовед. Есть свой домик охотника, где гости могут побыть наедине с природой. Находится он в живописном месте: рядом нет ни производств, ни населенных пунктов, граничит с Березинским биосферным заповедником - экологически чистая зона, - говорит Виктор Амельянович. - Охота ведется на все основные виды животных - как копытных, так и некопытных. С прошлого года мы начали регулировать численность медведя.

- В лесу можно встретить любого зверя. Другой раз выбегает даже лось, олень сейчас появился у нас, барсук встречается часто, рысь. Медведя-пестуна я видел вообще метрах в десяти, - рассказывает Виктор Косинский. - В последнее время медведей стало очень много.
- Борисовский опытный лесхоз - один из самых лучших. Это было мое желание - попасть именно сюда на работу после окончания университета и службы в армии. Я даже не задумывался о том, чтобы уйти из лесного хозяйства. Лично для меня это как долг - продолжать работу и приносить пользу Республике Беларусь и нашему лесу, - говорит Михаил Барсуков.

- Было принято решение создать в лесхозе пчелопасеку; сегодня она насчитывает около 150 семей. Находится в Зачистском лесничестве. В штате есть пчеловод и инженер по побочному пользованию. Все наши пчелы, так как мы лесоводы, находятся в лесу и приносят хороший урожай меда, который затем реализуется как работникам, так и на торговых площадках, - отмечает Виктор Амельянович.
- В Борисовском лесхозе все сделано для того, чтобы молодые специалисты приходили сюда и комфортно себя чувствовали. Проводится много мероприятий. Турслеты, например. А на недавнем спортивном мероприятии мы заняли первые места в прыжках и в творческом номере, в гребле на байдарках - третье, - говорит Михаил Барсуков.

- Мы гордимся тем, что работаем в Борисовском опытном лесхозе. Здесь достойная заработная плата, хороший, понимающий коллектив. Если возникают какие-то вопросы, можно обратиться - и тебе помогут, расскажут, перенаправят, - делится Дарья Барсукова.
- Мы надеемся, что наши дети тоже свяжут свою жизнь с лесным хозяйством, как и мы. Планируем работать в лесном хозяйстве до пенсии, а может, даже и на пенсии еще, - добавляет ее супруг.
- В конце года мы составляем программу на следующий год по модернизации как лесохозяйственного производства, так и лесопромышленного, то есть деревообработки. Я считаю, мы очень много сделали. Например, раньше все делалось вручную. Сегодня основная работа механизирована. Процентов 90 всех лесозаготовок в лесхозе делается харвестерами и форвардерами. Механизирована и очистка мест рубок - используем мульчеры, другие приспособления. То же касается и ухода за лесными культурами. Если раньше все это делалось вручную, сегодня часто применяем технику. В деревообработку мы ежегодно приобретаем линии, станки. За последние годы приобрели новую линию лесопиления, построили два высокотехнологичных пеллетных производства. Каждый год мы что-то строим, модернизируем, улучшаем условия труда и, будем говорить, будущие наши леса. - говорит Виктор Амельянович. - Надо любить свое дело, любить лес, потому что в лесу посторонних людей не бывает. Все, кто приходят, остаются работать в лесном хозяйстве. Это люди, которые очень долго и кропотливо выбирали профессию. Каждый лесовод, каждый специалист, инженер, приезжая в лес, в первую очередь смотрит на то, что нужно сделать, чтобы сохранить и приумножить наши богатства - зеленые уголки страны.

| Подготовлено по видео БЕЛТА, скриншоты видео.

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