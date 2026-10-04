В лесах Беларуси за сутки нашли трех заблудившихся грибников

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. За минувшие сутки (с 6.00 3 октября до 6.00 4 октября) в Беларуси помогли выйти из лесов троим потерявшимся, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.



В 18.09 поступил сигнал, что в лесном массиве возле аг.Ржавка Славгородского района Могилевской области заблудился мужчина 1994 года рождения. На его поиски отправились 16 человек, задействовали шесть единиц техники. В 20.05 мужчину нашли.



В 22.10 почти 40 человек начали искать заблудившегося в лесу возле д.Притерпа Березинского района Минской области пенсионера 1951 года рождения. Обнаружили его в 1.15 4 октября.



В 22.28 пришло сообщение о потерявшемся в лесном массиве возле д.Мясота Молодечненского района Минской области пенсионере 1962 года рождения. Для поисковых работ были задействованы 15 человек, пять единиц техники. Нашли мужчину в 0.10 4 октября.



Как уточнили в МЧС, во всех трех случаях медицинская помощь найденным грибникам не понадобилась.-0-