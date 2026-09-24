В лесах Беларуси за сутки искали восемь потерявшихся человек

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь спасателей за сутки потребовалась в поиске восьми человек, потерявшихся в лесах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.



Так, 22 сентября возле агрогородка Новый Двор Свислочского района потерялся мужчина 1967 года рождения. На следующее утро он самостоятельно вышел из леса. Медицинская помощь ему не понадобилась.



Спасателям 23 сентября в 10.43 передали информацию, что в лесном массиве вблизи деревни Батунь Могилевского района заблудился мужчина 1986 года рождения. В поисковой операции задействовали пять единиц техники и 14 человек. После обеда мужчину нашли. В этот же день в 13.46 поступило сообщение о потерявшихся в лесу возле деревни Пищики Дубровенского района женщинах 1953 и 1955 годов рождения. На их поиски выехали пять единиц техники и 10 человек. В 15.30 работники МЧС пенсионерок обнаружили. Также 23 сентября заблудился в районе агрогородка Межисетки Могилевского района мужчина 1937 года рождения. Во второй половине дня пенсионера нашли местные жители.



В МЧС 23 сентября в 19.45 передали информацию, что в лесу вблизи деревни Щербовка Гомельского района потерялись мужчина 1956 года рождения и женщина 1958 года рождения. Для поисковой операции привлечены шесть единиц техники и 15 человек. Поиски пенсионеров продолжаются.



В лесу возле деревни Оточная Слобода Червенского района заблудилась женщина 1975 года рождения. Об этом спасателям стало известно около 20.20. На поиски выехали семь единиц техники и 19 человек. В 22.00 сотрудники РОВД потерявшуюся женщину нашли.-0-