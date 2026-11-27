27 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Крупный фрагмент фрески с изображением ладони человека нашли археологи Института истории Национальной академии наук Беларуси во время разбора завалов Княжеской башни Кревского замка. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказал ведущий научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Беларуси Олег Дернович.



Исследования главной башни - донжона - сотрудники Института истории НАН Беларуси под руководством Олега Дерновича вместе с работниками "Белреставрации" возобновили в 2026 году. Специалисты приступили к раскопкам внутреннего пространства башни, где завал в цокольном ярусе образовался еще со времен штурма замка войсками князя Свидригайло в 1433 г.



"Фрески в Кревском замке находили не однажды и в предыдущие сезоны раскопок. Большая часть их - порядка 2 тыс. фрагментов - хранится в Гродненском государственном музее истории религии. Примерно столько же - в Институте истории НАН. На обнаруженных в разное время фрагментах преобладают геометрические узоры. Лишь на единичных находках, обнаруженных ранее, были частичные изображения глаз и переносицы человека. Сейчас же мы откопали достаточно большой фрагмент, на котором изображена человеческая ладонь. Находка ценна не только своей редкостью для Кревского замка, где, повторюсь, преобладают геометрические росписи, включая меандр, который пришел к нам через Византию из Древней Греции. Она имеет значение еще и потому, что по параметрам ладони можно рассчитать размеры фигуры человека, размещенной на фреске. Интересно и то, что в палитре присутствуют небольшие мазки зеленого цвета, этот пигмент крайне редко обнаруживался в росписях Кревского замка".



Как отметил ученый, фрагмент антропоморфной фрески раскопали в восточном углу Княжеской башни.-0-