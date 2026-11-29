29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Археологическая экспедиция Института истории НАН Беларуси вместе со специалистами "Белреставрации" проводит разбор завалов цокольного яруса башни Кревского замка. Об этом БЕЛТА сообщили в учреждении.





Во время расчистки нижних ярусов облицовки внутреннего пространства башни исследователи обнаружили кирпичи, на которых сохранились следы пальцев мастеров, строителей Княжеской башни первой половины XIV века. Древние мастера перед строительством формировали партии кирпичей. Перед обжигом изделия извлекались из деревянных форм, глина при этом сохраняла свою пластичность, поэтому на ней оставались следы пальцев мастеров.





В планах археологов снять копии отпечатков и получить, по возможности, дермотоглифическую информацию о возрасте изготовителей, принимавших участие в строительстве. Но главная задача - вместе с реставраторами сохранить отпечатки для дальнейшего экспонирования в интерьере обновленной башни Кревского замка.





Также в главной башне были обнаружены фрески, имеющие колористику, носящую название "цвета земли" - это пигменты, которые можно добыть у нас, такие как красная охра, белый и черный цвета. Фрагменты фресок имеют геометрическую орнаментацию, в том числе меандр, который пришел к нам через Византию из Древней Греции.





Еще одна находка археологов - фрагмент фрески антропоморфного характера - с сохранившемся изображением части тела человека, а точнее ладони. Параметры рисунка позволяют восстановить размеры фигуры человека, которая была изображена на фреске. На ней также видны следы зеленого пигмента, редкого для росписи Кревского замка.-0-