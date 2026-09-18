В Кревском замке начался новый этап исследований и реставрации

"Экспедиция Института истории НАН под руководством Олега Дерновича в сотрудничестве с ОАО "Белреставрация" приступила к новому этапу исследований замка. Задачи сезона - найти следы замкового моста и трассировки замковых рвов, поскольку проект реставрации предусматривает восстановление двух мостов и рвов с двух сторон", - рассказали в институте.
За стенами замка была обнаружена свалка времен Первой мировой войны - несколько бутылок того времени. Среди них бутылки с клеймом завода Хартвига Канторовича в Познани.
Ряд камней под готической аркой позволяет определить уровень притока воды в замок. Через эту арку вода из водоемов вокруг замка попадала в пруд, расположенный на детинце замка. Определены параметры рва, который находился на расстоянии 4-4,5 м от стен замка.
Впереди экспедицию ждет разбор завала в Княжеской башне с целью подготовки проекта ее реконструкции. Уже известно, что там находятся неизвестные архитектурные конструкции и фрагменты фресок замка.-0-
Фото Института истории