В Костюковичах презентовали книги о родном крае на празднике письменности

Над изданием "Тут, дзе Бесядзь цячэ" библиотекари совместно с издательством "Мастацкая літаратура" работали целый год. "Это весомая книга объемом более 200 страниц, в которой собраны биографии и творчество всех писателей и поэтов Костюковщины. В разделе "Ганарымся спадчынай нашай" представлены классики: Аркадий Кулешов, Иван Чигринов, Алексей Русецкий и другие, а также молодые голоса края", - отметила Светлана Федосенко.

К празднику вышло и издание "Костюковіцкі край". В нем собрана вся история малой родины в единстве прошлого и современности. Книгу создавали всем миром: и юные, и взрослые, люди творческих профессий и те, кто работает на заводах. На страницах отражена жизнь предприятий и организаций района.

Также была представлена книга "Костюковічы - мой родны край", которая предназначена для первоклассников. Ребята смогут открыть для себя знаковые объекты и достопримечательности родного края и познакомиться со знаменитыми земляками.-0-

Фото Олега Фойницкого Фото Олега Фойницкого